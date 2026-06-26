وداعا للأدوات الخارجية.. فيسبوك يكشف عن مساعد ذكي لصناع المحتوى

أعلنت شركة ميتا، عن إعادة تصميم أداة Creator Studio الخاصة بـ فيسبوك، وتحويلها إلى تطبيق مستقل يعمل كمساعد يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف دعم صناع المحتوى في تنمية جماهيرهم على المنصة.



وتهدف ميتا من خلال هذا التطبيق الجديد إلى تعزيز بقاء المبدعين داخل فيسبوك في ظل المنافسة المتصاعدة مع منصات مثل تيك توك ويوتيوب، إضافة إلى تقليل اعتمادهم على أدوات خارجية مثل ChatGPT عند توليد أفكار المحتوى وتحليل الأداء.

ولا يزال التطبيق في مرحلة الاختبار مع مجموعة محددة من صناع المحتوى، وسيضم مساعدا ذكيا جديدا من فيسبوك تم إطلاقه مؤخرا، يقدم توصيات مخصصة بناء على أسلوب المحتوى، ومستوى التفاعل، وطبيعة الجمهور، وأهداف كل منشئ.

وسيتمكن المستخدمون من طرح أسئلة مباشرة مثل: “متى أفضل وقت للنشر؟” و”ما أبرز تعليقات الجمهور؟”، مع إمكانية متابعة أسئلة إضافية لفهم تغير سلوك الجمهور وتحليل أدائه عبر الزمن.

أداة Creator Studio

كما يتضمن التطبيق أدوات إضافية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من بينها ميزة لتحليل التعليقات، تقوم بفرز أهم التعليقات واقتراح ردود بصياغة تتماشى مع أسلوب منشئ المحتوى، مع إمكانية تعديلها والموافقة عليها قبل النشر.

وعند فتح التطبيق يوميا، سيظهر للمستخدمين موجز بالمهام الأساسية، مثل متابعة أداء المنشورات الجديدة، ورصد التقدم نحو الأهداف، وتحديد التعليقات التي تحتاج إلى رد.

ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة توسعات سريعة لـ ميتا في مجال التطبيقات المستقلة، إذ أطلقت الشهر الماضي تطبيق “Forum” لمجموعات فيسبوك على نمط ريديت، كما أطلقت في أبريل تطبيق “Instants” لمشاركة الصور المؤقتة مع أصدقاء إنستجرام.

وتشير تقارير إلى أن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج يراهن على أن كفاءة الذكاء الاصطناعي ستتيح للشركة إطلاق عدد أكبر من التطبيقات بوتيرة أسرع من السابق، في إطار استراتيجية توسع متسارعة داخل منظومة ميتا.