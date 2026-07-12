المستشارة أمل عمار تلتقي وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالجمهورية اليمنية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

التقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بـ عهد محمد جعسوس، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالجمهورية اليمنية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتبادل الخبرات في مجالات تمكين المرأة.

وخلال اللقاء، استعرضت المستشارة أمل عمار التجربة المصرية الرائدة في مجال تمكين المرأة، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تعد أول استراتيجية وطنية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، كما استعرضت أبرز البرامج والمبادرات التي ينفذها المجلس القومي للمرأة، ومنها برنامج «تحويشة» للتمكين الاقتصادي والشمول المالي، وبرنامج «نورة» الذى يأتى ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات والذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات، وجهود المجلس في دعم ريادة الأعمال، وتعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات.

من جانبها، أشادت السيدة عهد محمد جعسوس بالتجربة المصرية في مجال تمكين المرأة، مؤكدة حرص وزارة الدولة لشؤون المرأة بالجمهورية اليمنية على الاستفادة من خبرات المجلس القومي للمرأة. كما استعرضت جهود الوزارة، موضحة أنها وزارة حديثة النشأة وتحظى بدعم كبير من القيادة السياسية والحكومة اليمنية، وتعمل على إعداد وتنفيذ خطة وطنية للنهوض بالمرأة، إلى جانب اعتماد خطة المرأة والأمن والسلام، وتنفيذ برامج للتمكين الاقتصادي، ودعم المشروعات الصغيرة، وتعزيز وصول المرأة إلى مواقع ومراكز صنع القرار.

هذا ويشهد المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالمرأة مشاركة واسعة من وزيرات شؤون المرأة والأسرة، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء بالمنظمة، حيث يناقش سبل تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، وتوسيع فرص التعليم وبناء القدرات، ودعم مشاركتها في صياغة السياسات الاقتصادية والبيئية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بدول المنظمة.