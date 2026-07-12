قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنا خاطب.. أحمد فتوح: أخطائي القديمة ما زالت تلاحقني
أسعار ومواصفات دينزا B5 موديل 2026 في السوق السعودي
مقتل قيادي كبير بوزارة الإتصالات الإيرانية في غارة أمريكية على محافظة هرمزغان
شبكة عالمية تفتح النار على حكم مباراة الأرجنتين وسويسرا في كأس العالم
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-7-2026 في مصر
سر نضج الفول في 30 دقيقة بدل 12 ساعة.. استشاري تغذية يفجر مفاجأة صادمة
القبض على طفل سرق مبلغا ماليا من داخل سيارة في الإسماعيلية
وفاة الطفلة الثانية ضحية الأب المتهم بإشعال النيران في زوجته وأبنائه الثلاثة بأسيوط
إيران .. انفجارات من الجهة الشرقية لمدينة بندر عباس ومنطقة قشم البحرية
محافظة الجيزة تستجيب لعدد من الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وقف فوق العربية.. القبض على المتهم بالتعدي على قائد سيارة بالإسكندرية
فتوح: مبقتش أحب ميسي ومش عايزه يكسب أي بطولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في عيد الرسل.. عظة الأحد تؤكد أن الخدمة لا تتوقف

القس أكسيوس جرجس
القس أكسيوس جرجس
ميرنا رزق
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أذيعت، اليوم، كلمة للأب القس أكسيوس جرجس كاهن كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالزقازيق، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

عيد الرسل

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم، وهي قراءات عيد الرسل، وإنجيله من بشارة معلمنا لوقا الأصحاح العاشر، وأشار الأب القس إلى أن سفر أعمال الرسل هو سفر لم ينتهِ بعد، لأن عمل الخدمة والخدام ما زال مستمر حتى المجيء الثاني.

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقديم عظة الأحد الأسبوعية عبر قناة ON، في إطار رسالتها الرعوية الهادفة إلى نشر التأملات الروحية المستمدة من الكتاب المقدس وقراءات الكنيسة، من خلال مشاركة عدد من آباء الكنيسة في تقديم العظة أسبوعيا.

عظة الأحد عظة الأحد الأسبوعية قداس عيد الرسل الكتاب المقدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

صبري نخنوخ

براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

حالة الطقس

استعدوا لحرارة قياسية.. موجة "الصهد الرطب" تضرب البلاد في هذا الموعد

الزمالك

إعلامي: الزمالك يفاوض 3 مدربين أجانب ويترقب رفع إيقاف القيد

الاهلي

الغندور: لا أزمة في تعديل اللوائح لمشاركة الأهلي.. والنادي الكبير يستحق التواجد

الذهب

سعر جرام الذهب اليوم الأحد 12 يوليو .. هل سينخفض مجددا؟

ترشيحاتنا

محمود صابر

سيارة مكشوفة.. استقبال أسطوري لـ محمود صابر في كفر الشيخ بعد العودة من المونديال.. صور

مرموش

صراع إنجليزي على عمر مرموش.. مانشستر سيتي يطلب 60 مليون إسترليني

بيلينجهام

5 أرقام مميزة.. بيلينجهام يكرر إنجاز بيليه

بالصور

محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ودفع معدلات الأداء

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

محافظ الشرقية: تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط للشوارع

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الشرقية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد