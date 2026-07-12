في عيد الرسل.. عظة الأحد تؤكد أن الخدمة لا تتوقف

أذيعت، اليوم، كلمة للأب القس أكسيوس جرجس كاهن كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالزقازيق، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

عيد الرسل

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم، وهي قراءات عيد الرسل، وإنجيله من بشارة معلمنا لوقا الأصحاح العاشر، وأشار الأب القس إلى أن سفر أعمال الرسل هو سفر لم ينتهِ بعد، لأن عمل الخدمة والخدام ما زال مستمر حتى المجيء الثاني.

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقديم عظة الأحد الأسبوعية عبر قناة ON، في إطار رسالتها الرعوية الهادفة إلى نشر التأملات الروحية المستمدة من الكتاب المقدس وقراءات الكنيسة، من خلال مشاركة عدد من آباء الكنيسة في تقديم العظة أسبوعيا.