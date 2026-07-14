قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
راح يشرب مية رجع جثة.. قصة طفل انتهت حياته أمام الكولدير في شبرا الخيمة
أسوشيتد برس: ارتفاع عدد قتلى الجيش الأمريكي في الحرب مع إيران
هل يجوز الاستعانة بالصالحين لفك السحر ؟.. أمين الفتوى يجيب
اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي
مدرب الأهلي السابق.. ييس توروب مديرا فنيا لنادي جينك البلجيكي
ليلة نارية.. القوات الأمريكية تكشف تفاصيل الضربات الأخيرة ضد إيران
فرنسا وإسبانيا في مواجهة نارية على بطاقة نهائي كأس العالم 2026
بعد الانتقادات والبلاغات ضده.. مصطفى كامل يرد على فيديو الإساءة لأبناء الشرقية
هل أحلام الصباح من الشيطان؟.. إذا لم تر بمنامك 4 أشياء فاحذر أن تحكيه
روسيا تحظر صادرات الديزل.. ما تداعيات القرار على الأسواق؟
الالتحاق بكلية الشرطة 2026.. الشروط ومواعيد التقديم
اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى قطر لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عامر العمايرة: إيقاف قيد الرياض السعودي يمنعه من ضم تريزيجيه

تريزيجيه
تريزيجيه
يارا أمين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن نادي الرياض السعودي لا يستطيع التعاقد مع أي لاعب جديد في الوقت الحالي بسبب إيقاف القيد، مشيرًا إلى أن النادي مطالب أولًا بإنهاء القضايا الموقعة ضده قبل السماح له بتسجيل صفقات جديدة، ومن بينها محمود حسن تريزيجيه.

وقال عامر العمايرة، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: “قيد نادي الرياض السعودي موقوف، ولا بد أن ينهي القضايا الموجودة عليه قبل التعاقد مع أي لاعب، ومن بينهم محمود حسن تريزيجيه”.

وأضاف: “اطلعت على تصريحات بشأن إمكانية قيد اللاعبين في السعودية، لكن في ظل إيقاف القيد لن يستطيع نادي الرياض تسجيل أي لاعب جديد”.

وتابع: “حتى الآن لا نعرف موعد صدور تصاريح الأندية للموسم الجديد، والمفترض أن تظهر قبل يوم 25 يوليو”.

واختتم العمايرة تصريحاته قائلًا: “سألت أكثر من نادٍ عن موعد صدور التصاريح، ولم يكن لدى أحد إجابة، وإذا تم رفض طلب أحد الأندية يوم 24 يوليو، فلن تكون لديه فرصة كافية للحصول على حقه في الاستئناف، وهو أمر يحتاج إلى إعادة النظر”.

عامر العمايرة نادي الرياض السعودي تريزيجيه محمود حسن تريزيجيه برنامج “نمبر وان” cbc

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.. كم سعر عيار21؟

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

سعر الدولار اليوم وفقاً لآخر تحديث في البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر.. آخر تحديث لأسعار الصرف في البنوك

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

مصطفى كامل

مطالبات باعتذار.. غضب برلماني بسبب تصريحات مصطفى كامل عن الشرقية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك.. آخر تحديث الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك .. آخر تحديث الآن

أسعار الذهب اليوم

سقوط مفاجئ لأسعار الذهب بعد إعلان ترامب.. بكام عيار 21 ؟

ترشيحاتنا

محمد إمام و محمد صلاح

محمد إمام عن محمد صلاح: رحلة كفاح ونجاح تستحق أن تُدرس

الفنان السعودي مشعل

بعد نجاح بابا فين.. مشعل تمر يتصدر تريند تيك توك بأغنية "لأ"

النجم هاني عادل مع أوركيد سامي

ألبومان جديدان.. هاني عادل يكشف أحدث أعماله الفنية في الغناء والتمثيل| حوار

بالصور

سعر ومواصفات أوبل كورسا المستعملة بالسوق المحلي

أوبل كورسا
أوبل كورسا
أوبل كورسا

بسبب الضغوط العالمية.. فولكس فاجن تدرس شطب 50 ألف وظيفة حول ‏العالم

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

سبب خضوع حسام حسن لعملية قسطرة وتركيب دعامات.. العميد يكشف التفاصيل

حسام حسن
حسام حسن
حسام حسن

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان

فيديو

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

التعامل مع لدغة الثعبان

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد