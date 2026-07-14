عامر العمايرة: إيقاف قيد الرياض السعودي يمنعه من ضم تريزيجيه

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن نادي الرياض السعودي لا يستطيع التعاقد مع أي لاعب جديد في الوقت الحالي بسبب إيقاف القيد، مشيرًا إلى أن النادي مطالب أولًا بإنهاء القضايا الموقعة ضده قبل السماح له بتسجيل صفقات جديدة، ومن بينها محمود حسن تريزيجيه.

وقال عامر العمايرة، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: “قيد نادي الرياض السعودي موقوف، ولا بد أن ينهي القضايا الموجودة عليه قبل التعاقد مع أي لاعب، ومن بينهم محمود حسن تريزيجيه”.

وأضاف: “اطلعت على تصريحات بشأن إمكانية قيد اللاعبين في السعودية، لكن في ظل إيقاف القيد لن يستطيع نادي الرياض تسجيل أي لاعب جديد”.

وتابع: “حتى الآن لا نعرف موعد صدور تصاريح الأندية للموسم الجديد، والمفترض أن تظهر قبل يوم 25 يوليو”.

واختتم العمايرة تصريحاته قائلًا: “سألت أكثر من نادٍ عن موعد صدور التصاريح، ولم يكن لدى أحد إجابة، وإذا تم رفض طلب أحد الأندية يوم 24 يوليو، فلن تكون لديه فرصة كافية للحصول على حقه في الاستئناف، وهو أمر يحتاج إلى إعادة النظر”.