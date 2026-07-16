فائد مصطفى واتحاد طلبة فلسطين يبحثون تعزيز دور الشباب في خدمة القضية

استقبل السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، في مكتبه، وفداً من الاتحاد العام لطلبة فلسطين في جمهورية مصر العربية، لبحث سبل التنسيق المشترك وتفعيل دور الشباب والطلاب في خدمة القضية الفلسطينية.

وأكد السفير الدكتور فائد مصطفى، خلال اللقاء، الدور المحوري الذي يضطلع به الطلبة والشباب الفلسطينيون في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، مشدداً على أنهم يمثلون ركيزة أساسية في العمل الوطني الفلسطيني وخدمة القضية الفلسطينية العادلة في شتى الميادين.

خدمة القضية الفلسطينية

واستعرض رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدور المهم الذي تضطلع به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وجهودها المتواصلة في دعم ونصرة القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية في مختلف المحافل.

كما أطلع الوفد على آخر مستجدات القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجهها في ظل المرحلة الدقيقة الراهنة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية من ممارسات إسرائيلية وتصعيد ممنهج يستهدف المدن والقرى الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد العام لطلبة فلسطين في جمهورية مصر العربية، بما يسهم في تعزيز دور الشباب الفلسطيني في خدمة قضيته الوطنية.