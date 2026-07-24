بيتكوين تتماسك قرب 65 ألف دولار رغم 800 مليار دولار خسائر التكنولوجيا الأمريكية

حافظت عملة بيتكوين على استقرارها بالقرب من مستوى 65 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، في وقت شهدت فيه أسهم كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية موجة بيع قوية أدت إلى تبخر نحو 800 مليار دولار من قيمتها السوقية، في مؤشر على استقلال نسبي للعملة المشفرة عن تحركات أسهم الذكاء الاصطناعي.

بيتكوين تحافظ على مكاسبها الأسبوعية

وجرى تداول بيتكوين، أكبر العملات الرقمية المشفرة، عند نحو 65.4 ألف دولار، منخفضة بأقل من 1% خلال اليوم، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية تقارب 3%، وفقًا لمنصة كوين ديسك المتخصصة في العملات الرقمية.

تراجعات واسعة في العملات المشفرة

في المقابل، انخفضت عملة إيثريوم بنسبة 3% إلى 1879 دولارًا، بينما تراجعت معظم العملات الرقمية الرئيسية، إذ هبطت دوجكوين بنسبة 5% إلى 0.069 دولار، وتراجعت إكس آر بي بنسبة 2% إلى 1.11 دولار، كما انخفضت سولانا بنسبة 3% إلى 76 دولارًا، وهبطت هايبر ليكويد إلى 58 دولارًا بخسائر بلغت 4% خلال سبع جلسات تداول.

خسائر حادة لأسهم التكنولوجيا

وشهدت أسهم مجموعة السبعة العظماء، التي تضم أكبر سبع شركات أمريكية من حيث القيمة السوقية، تراجعًا بنسبة 4.8% خلال جلسة الخميس، ما أدى إلى فقدان نحو 797 مليار دولار من قيمتها السوقية، في أسوأ أداء منذ موجة البيع التي أعقبت الرسوم الجمركية في أبريل 2025.

كما تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.2%، بينما هبط مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.9%، لتصبح المجموعة أقل بنحو 11% من أعلى مستوياتها القياسية المسجلة في مايو الماضي، مع تبخر نحو تريليوني دولار من قيمتها السوقية.

ويرى مراقبون أن تماسك بيتكوين أمام موجة بيع أسهم التكنولوجيا قد يشير إلى بداية انفصال تدريجي بين العملة المشفرة وأسهم الذكاء الاصطناعي، إلا أن تحديد ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر أم أنه مجرد تحرك مؤقت لا يزال مرهونًا بتطورات الأسواق خلال الفترة المقبلة.