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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"بيتكوين" تستقر قرب أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع وسط ترقب تشريع أمريكي ومخاوف جيوسياسية

"بيتكوين" تستقر قرب أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع وسط ترقب تشريع أمريكي ومخاوف جيوسياسية
"بيتكوين" تستقر قرب أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع وسط ترقب تشريع أمريكي ومخاوف جيوسياسية
أ ش أ

 استقرت العملة الرقمية "بيتكوين" قرب أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما تعافت من خسائرها الأخيرة، في ظل ترقب المستثمرين لمناقشات المشرعين الأمريكيين بشأن مشروع قانون رئيسي لتنظيم سوق الأصول الرقمية، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وتراجعت "بيتكوين" بشكل طفيف بنسبة 0.1% لتسجل 65,857.60 دولار، وفقا لبيانات منصة "كويم ماركت كاب".

وجاء استقرار أكبر عملة مشفرة في العالم مدعوما بتعافي تدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق الاستثمار المتداولة الفورية (Spot Bitcoin ETFs)، وهو ما أسهم في انتعاشها من أدنى مستوياتها السنوية خلال الأسابيع الماضية، وانعكس إيجابا على أداء سوق العملات المشفرة.

وفي الولايات المتحدة، كشفت منصة "CoinDesk" عن وجود خلافات داخل مجلس الشيوخ بشأن بعض بنود مشروع قانون تنظيم سوق العملات المشفرة "كلاريتي"، ولا سيما ما يتعلق بقيود الأخلاقيات المفروضة على كبار المسؤولين الحكوميين بشأن امتلاك حصص كبيرة في الأصول الرقمية.

ووفقا للتقرير، يتمحور الخلاف حول الجهة المخولة بتطبيق هذه القيود، إذ يدفع الديمقراطيون نحو منح المدعين العامين في الولايات صلاحية تنفيذها، بينما يفضل البيت الأبيض والجمهوريون إسناد هذه المهمة إلى المدعي العام الأمريكي.

وأشار التقرير إلى أن هذه النقطة أصبحت العقبة الرئيسية أمام إقرار مشروع قانون "وضوح سوق الأصول الرقمية"، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل لسوق العملات المشفرة، في حين يسعى المشرعون إلى الانتهاء من صياغته قبل بدء العطلة الصيفية لمجلس الشيوخ في السابع من أغسطس المقبل.

وفي المقابل، حد استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران من زخم التعافي في سوق العملات المشفرة، مع استمرار التصعيد العسكري وتبادل الضربات بين الجانبين، وسط تحذيرات متبادلة من اتساع نطاق المواجهة.

كما أسهمت المخاوف بشأن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر وارتفاع أسعار النفط في زيادة القلق من عودة الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة أو رفع أسعار الفائدة لاحقا، الأمر الذي يضغط عادة على الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة.

وعلى صعيد العملات الرقمية الأخرى، تراجعت "إيثريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.9% إلى 1917.05 دولار، فيما انخفضت عملة "إكس آر بي" (XRP) بنسبة 0.2% إلى 1.1321 دولار.

كما هبطت عملتا "سولانا" و"كاردانو" بنسبة 1.8% و3.1% على التوالي، بينما تراجعت "بي إن بي" (BNB) بنسبة 1.5%.

وفي فئة العملات الرقمية الساخرة (Meme Coins)، انخفضت "دوجكوين" بنسبة 1%، فيما تراجعت عملة "$TRUMP" بنسبة 0.7%، مع انحسار موجة التعافي التي شهدها القطاع خلال الأيام الماضية.

استقرت العملة الرقمية بيتكوين مشروع قانون رئيسي لتنظيم سوق الأصول الرقمية استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط منصة CoinDesk

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