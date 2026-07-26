الخارجية الإيرانية: ملتزمون بالدبلوماسية وضمان حرية الملاحة السلمية في هرمز

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده لا تزال ملتزمة بالمسار الدبلوماسي، مشددًا على حرص طهران على أن بلاده “لن تسمح أبدًا لواشنطن بفرض هيمنتها على الممرات البحرية في المياه الإقليمية ومضيق هرمز”.

وأضاف أن أمن المنطقة يجب أن يتحقق من خلال التعاون بين دولها بعيدًا عن أي تدخل ضمان حرية الملاحة السلمية في مضيق هرمز، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية الدولية.

المياه الإقليمية ومضيق هرمز

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية؛ قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده "لن تسمح أبدًا لواشنطن بفرض هيمنتها على الممرات البحرية في المياه الإقليمية ومضيق هرمز"، مؤكدًا أن أمن المنطقة يجب أن يتحقق من خلال التعاون بين دولها بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.

وأضاف المسؤول الإيراني أن طهران تقدر جهود الدول الصديقة والمجاورة الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الحوار والدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة والحفاظ على أمن الملاحة في المنطقة.