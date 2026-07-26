مسؤول إسرائيلي: الموافقة على دخول قوات دولية إلى غزة واردة في خطة ترامب مع استمرار السيطرة على "الخط الأصفر"

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن موافقة إسرائيل على دخول "مجلس السلام" وقوات دولية إلى قطاع غزة منصوص عليها ضمن ما وصفه بـ"خطة ترامب"، مشيرًا إلى أن أي انتشار دولي سيكون وفق ترتيبات محددة؛ وذلك وفقا لما أفادت به القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

الترتيبات الأمنية المقترحة

وأضاف المسؤول أن إسرائيل متمسكة بالسيطرة على ما يُعرف بـ"منطقة الخط الأصفر" داخل قطاع غزة إلى حين نزع سلاح حركة حماس، معتبرًا أن هذا الشرط يمثل جزءًا أساسيًا من الترتيبات الأمنية المقترحة.

وأوضح أن القوات الدولية، في حال نشرها، ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي في المناطق الواقعة خارج "الخط الأصفر"، وفقًا للتصور المطروح.

وأشار المسؤول إلى أن دخول أي قوات دولية إلى قطاع غزة يتطلب موافقة منفصلة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر.