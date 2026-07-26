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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إسرائيل تصادق على دخول مجلس السلام والقوات الدولية إلى قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة
شيماء جمال

وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت)، اليوم الأحد، على السماح بدخول "مجلس السلام" والقوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، وفقا لما جاء عبر القاهرة الإخبارية.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "هذا القرار يمنح فعليًا مجلس السلام في غزة وضعًا خاصًا، إضافة إلى موافقة إسرائيلية على إطلاق مشروع تجريبي لإعادة الخدمات الأساسية إلى القطاع، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإنشاء ملاجئ في المناطق الخارجة عن سيطرة حركة حماس".

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن تبدأ هذه الخطوة في مدينة رفح الفلسطينية، وتشمل الخطة أيضًا بناء مساكن مؤقتة لسكان غزة، مشيرًة إلى أنه "وفقًا للتقارير، سيخضع كل من يرغب في السكن في هذه المناطق لإجراءات تدقيق صارمة، لضمان عدم التعرف عليه أو انتمائه لحماس".

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه المنطقة تعد الأولى التي تُدار من قِبل "الحكومة التكنوقراطية" الفلسطينية، بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية متعددة الجنسيات التي يجري تشكيلها حاليًا، والتي ستتألف من جنود من عدة دول.

إيران واشنطن مضيق هرمز إسرائيل مجلس السلام غزة يديعوت أحرونوت فلسطين

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