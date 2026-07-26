قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ بورسعيد يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة إلى 232 درجة
وزير البترول: تأمين كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز خلال ذروة الاستهلاك الأيام الماضية
مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد .. فيديو
الرئيس السيسي يتابع نتائج التعاون المصري الألماني في تطوير المدارس المصرية الألمانية الفنية
بعد إغلاقه إثر هجوم بالمسيرات.. الكويت تعيد تشغيل منفذ «العبدلي» مع العراق
أشرف داري يقترب من الرحيل عن الأهلي.. وتقارير تكشف التفاصيل
تحرك برلمانى لوضع استراتيجية لحماية الهوية المصرية من مخاطر منصات التواصل
البنك الأهلي يضم أبناء الراحل محمد صبري إلى قطاع الناشئين
مصر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية
وزير الصناعة يتابع خطوط الإنتاج في 4 مصانع بالإسماعيلية باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه
الصفقة اقتربت.. صحيفة تركية تكشف آخر تطورات مفاوضات بشكتاش مع محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على جهود مديرية الزراعة في ملفات المحاصيل الاستراتيجية والزراعات التعاقدية

زراعة بني سويف
زراعة بني سويف

واصلت مديرية الزراعة ببني سويف، تحت إشراف المهندس محمد أمين وكيل الوزارة، تنفيذ خطة عملها الميدانية بمختلف القطاعات والإدارات الزراعية خلال الأسبوع الثالث من يوليو الجاري، من خلال حزمة من الأنشطة والجهود التي استهدفت دعم الإنتاج الزراعي، وحماية المساحة الزراعية، ومتابعة منظومة توريد القمح وصرف الأسمدة، وتطوير الإنتاج الحيواني، وتعزيز الإرشاد الزراعي، بما يحقق أهداف التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة.

وشهد ملف توريد القمح استمرار تحقيق معدلات إيجابية، بلغ إجمالي الكميات الموردة "حاليا" 353 ألفًا و503 طن من إجمالي مساحة منزرعة بلغت 116 ألفًا و381 فدانًا تم حصادها بالكامل، مقارنة بـ301 ألف و622 طنًا خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، بما يعكس زيادة ملحوظة في حجم التوريد.

وفي إطار حماية الأراضي الزراعية، تمكنت المديرية في إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال الفترة من 17 إلى 23 يوليو، ، مع تنفيذ جميع الإزالات في المهد، استمرارًا لجهود الحفاظ على المساحة الزراعية والتصدي للبناء المخالف.

كما كثفت المديرية متابعاتها الميدانية بالجمعيات الزراعية على مستوى مراكز المحافظة، لمتابعة انتظام سير العمل، والإشراف على عمليات صرف الأسمدة الزراعية والتأكد من وصولها إلى مستحقيها وفق الضوابط، إلى جانب رصد التحديات داخل الجمعيات، وسرعة فحص شكاوى المواطنين والمزارعين والرد عليها، ودعم خطط تطوير الأداء الإداري والرقابي، والمشاركة في أعمال التنسيق الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية.

وفي قطاع الإنتاج الحيواني، نفذت المديرية تجارب تشغيل لعدد من مصانع الأعلاف ومصانع إضافات الأعلاف بالمنطقة الصناعية المتوسطة والمنطقة الصناعية الثالثة ببياض العرب، كما أجرت حملات مرور على مزارع الإنتاج الحيواني والدواجن، ومعاينات لمزارع الدواجن، ومتابعة لمحال الأعلاف والمجارش، إلى جانب متابعة إنتاج الألبان، وتحديث بيانات الثروة الحيوانية، وتنفيذ برامج التحصين والعلاج الوقائي، وتنظيم زيارات إرشادية للمربين لتحسين أساليب التغذية والرعاية والإدارة الصحية للماشية والدواجن.

وفي مجال الإرشاد الزراعي، واصلت المديرية تنفيذ المدارس والزيارات الحقلية، حيث نُفذت مدارس حقلية بعزبة محمد عويس بغياضة الشرقية وبني خليل حول التسميد المتوازن ومكافحة الآفات في الزراعات المتأخرة بالتعاون مع الهيئة القبطية للخدمات والتدريب، إلى جانب زيارات حقلية بعزبتي غايث ورشدي بإهناسيا، وقرية الديابية بالواسطى، للتأكد من تطبيق التوصيات الفنية داخل الحقول.

في حين استمرت فرق المكافحة في المرور الدوري على الزراعات الصيفية لمتابعة الحالة الصحية للمحاصيل، ورصد الآفات الزراعية في مراحلها الأولى، وتقديم التوصيات الفنية للمزارعين بشأن برامج المكافحة المتكاملة، مع متابعة محال الاتجار بالمبيدات والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المنظمة، وتنفيذ أنشطة توعوية لترشيد استخدام المبيدات والحفاظ على البيئة والإنتاج الزراعي.

وفي قطاع البساتين، تواصلت أعمال المرور على زراعات الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، ومتابعة الصوب الزراعية والمشاتل، وتجديد التراخيص، إلى جانب المرور على حقول الموز بمركز ببا لمتابعة الحالة العامة للنباتات ورصد أي إصابات مرضية، خاصة مرضي التورد والتبرقش، مع استمرار تلقي شكاوى المواطنين وفحصها والرد عليها.

وفي إطار تطوير الخدمات الزراعية، شاركت المديرية في دورة تدريبية عبر الإنترنت حول آليات منظومة كارت الفلاح، كما تابعت تشكيل لجان حصر مساحات الأرز المخالف للموسم الصيفي، ونفذت ندوات إرشادية بمركز إهناسيا حول إنتاج الدريس وأهميته، إلى جانب مخاطبة الإدارات الزراعية لحصر المحاصيل المنزرعة بالأراضي الجديدة للموسم الصيفي.

وفيما يتعلق بمنظومة الأسمدة، واصلت المديرية متابعة حركة الصرف للموسم الصيفي، حيث بلغ الرصيد الحالي 2404.10 طن من سماد اليوريا و771.50 طن من النترات، مع استمرار الرقابة على عمليات التوزيع لضمان وصول الأسمدة إلى المزارعين المستحقين.

كما عقد وكيل الوزارة اجتماعًا مع مسؤولي شركة دانون للألبان، لبحث سبل التعاون في دعم وتطوير محطات تجميع الألبان، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتحسين جودة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة لقطاع الألبان بالمحافظة.

بني سويف زراعة ببا زراعة الواسطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. النتائج مبشرة

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. ظهرت الآن النتائج مبشرة

ترشيحاتنا

نتيجة الثانوية الأزهرية.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية استعلم الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجتك في لحظة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 .. ظهرت الآن بالاسم هنا رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. النتائج مبشرة

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. ظهرت الآن النتائج مبشرة

بالصور

مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم
مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم
مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم

بدون بيض..طريقة عمل البسبوسة

طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة

إهمال ارتجاع المرئ .. متى يستدعى القلق؟

إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟

بـ38 ألف جنيه.. تفاصيل إطلالة منة شلبي في عيد ميلادها

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

فيديو

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم

مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد