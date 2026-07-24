شوقي علام: المجموعات المتطرفة اختزلت الشريعة على جانب العقوبات والحدود

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن هناك فهمًا خاطئًا لمصطلح الشريعة، مشيرًا إلى أن هذا الخلل في الإدراك لا يأتي من فراغ، بل تقف وراءه مجموعة من العوامل المتراكمة التي أثّرت في تشكيل الصورة الذهنية لدى كثير من الناس.

المفتي السابق يكشف أسباب تشويه المفهوم في الوعي العام

وأوضح الدكتور شوقي علام خلال تصرحيات تلفزيونية اليوم، الجمعة، أن من أبرز هذه الأسباب ما قامت به بعض المجموعات المتطرفة، التي اختزلت الشريعة على مدار فترات طويلة في جانب العقوبات والحدود والقتل، متجاهلة الأبعاد الواسعة لهذا الدين، ومركزة على جانب شكلي محدود لا يعكس حقيقته الشاملة.

وأضاف الدكتور شوقي علام أن هناك أيضًا قصورًا في تقديم الصورة الصحيحة للشريعة من جانب بعض الخطابات، حيث لم يتم إبرازها في صورتها الحضارية النورانية المشرقة، التي تحمل حلولًا متكاملة لمختلف الأزمات الإنسانية، وهو ما ساهم في ترسيخ الفهم الجزئي بدلًا من النظرة الكلية.

وأشار الدكتور شوقي علام إلى دور الإعلام الغربي في هذا السياق، موضحًا أنه عند تناوله لقضايا الإسلاموفوبيا، كثيرًا ما يركز على جانب واحد فقط من الشريعة، مما يؤدي إلى تكوين صورة ذهنية قاصرة تختزل المفهوم في إطار ضيق، بعيدًا عن شموليته الحقيقية.

وبيّن الدكتور شوقي علام أن الشريعة في حقيقتها تشمل جوانب متعددة ومتوازنة، وأن التركيز على جزء دون الآخر يؤدي إلى تشويه الفهم العام، مؤكدًا أهمية تقديم رؤية شاملة تعكس جوهر هذا الدين، بعيدًا عن الاختزال أو الانتقاء الذي يضر بحقيقته.