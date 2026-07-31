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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالصور .. محمد نور يتألق فى صيف العلمين الجديدة بحفل كامل العدد

محمد نور
محمد نور
باسنتي ناجي   -  
عدسة محمد زاهر

أحيا النجم محمد نور حفلاً غنائياً استثنائياً مساء أمس داخل مراسي بالعلمين الجديدة بحضور كامل العدد وتفاعل لافت من الحضور مع اغانيه الرومانسية المميزة .

محمد نور

وحرص محمد نور على اصطحاب أبنائه للحفل وحضر الحفل عدد من نجوم المجتمع والفن والإعلام منهم  المطرب محمد قماح وحرمه، والإعلامية أسماء رؤوف، وحسام المراغي، والدكتور محمد عبده .. وغيرهم ممن تفاعلوا مع فقرات الحفل .

وقدم محمد نور خلال فقرته باقة مختارة من أنجح أغانيه الرومانسية المميزة التي ارتبط بها الجمهور طوال مشواره الفني وأشعل المسرح بتفاعل مباشر مع الحضور الذين رددوا معه كلمات الأغاني من البداية وحتى الختام.

وفي ختام الحفل وجه محمد نور تحية خاصة لصديقه الدكتور محمد عبده و لمنظم الحفل المنتج ياسر الحريري على الجهد المبذول في الإعداد والإخراج الذي ظهر به الحفل 

وافتتح اولي فقرات الحفل  الـ DJ طه تيتو بمجموعة من المكسات الصيفية، بمشاركة عازفة الكمان التي أضافت طابعاً كلاسيكياً راقياً للأجواء.

محمد نور الاهلي مراسي

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