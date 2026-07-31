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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إعلام الشيوخ : دعم القيادة السياسية ووحدة الصف الوطني ضرورة لحماية استقرار مصر

النائب أحمد خالد ممدوح
النائب أحمد خالد ممدوح
حسن رضوان

أكد النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ، أن ما تشهده المنطقة من متغيرات متسارعة وتحديات إقليمية يفرض على الجميع التمسك بالوعي الوطني والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة، باعتبارهما الركيزة الأساسية للحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

وقال ممدوح، في بيان صحفي، إن تعامل الدولة المصرية مع واقعة الحريق التي شهدها ميناء دمياط، وما أعقبها من إعلان نتائج التحقيقات الأولية بكل شفافية، يعكس قوة مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة واحترافية، ويؤكد حرصها على إطلاع المواطنين على الحقائق من مصادرها الرسمية بما يعزز الثقة ويقطع الطريق أمام الشائعات.

الشائعات تستهدف استقرار الدولة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية، وعدم الانسياق وراء الأخبار مجهولة المصدر أو المعلومات غير الموثقة التي تستهدف إثارة البلبلة والنيل من استقرار الدولة، مؤكدًا أن الاعتماد على البيانات الرسمية يمثل الضمانة الحقيقية للحفاظ على الوعي العام ومواجهة حملات التضليل.

وأشار إلى أن وعي المواطنين أصبح أحد أهم عناصر الأمن القومي، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متلاحقة، لافتًا إلى أن الجبهة الداخلية القوية والوعي المجتمعي يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة أي محاولات تستهدف زعزعة الاستقرار أو بث الفوضى داخل المجتمع.

الإعلام الوطني شريك في حماية الأمن القومي

وثمّن النائب أحمد خالد ممدوح الدور الذي يقوم به الإعلام الوطني في نقل الحقائق بمهنية ومسؤولية، مؤكدًا أن وسائل الإعلام الجادة كان لها دور بارز في التصدي للشائعات، من خلال الالتزام بالمصادر الرسمية وتقديم تغطية متوازنة تراعي المصلحة الوطنية وتحافظ على حق المواطن في المعرفة.

وأوضح أن الإعلام المسؤول يعد شريكًا أساسيًا في دعم الأمن القومي، لما يقوم به من دور مهم في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات، والتصدي لمحاولات نشر الأكاذيب التي تستهدف التشكيك في مؤسسات الدولة أو إثارة الرأي العام.

وحدة الصف الوطني ضمانة الاستقرار

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية تجاوز العديد من التحديات الإقليمية والدولية بفضل رؤية القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكفاءة مؤسسات الدولة، وتماسك الشعب المصري، وهو ما عزز مكانة مصر وقدرتها على حماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية.

واختتم النائب أحمد خالد ممدوح تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، داعيًا جميع المواطنين إلى مواصلة التمسك بالوحدة الوطنية والوعي، والوقوف صفًا واحدًا خلف مؤسسات الدولة، حتى تظل مصر قوية وآمنة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات وحماية مقدراتها الوطنية.

تنسيقية شباب الأحزاب مجلس الشيوخ وحماية مقدراتها الوطنية

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