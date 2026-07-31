برلمانية: نجاح اتفاق غزة لوقف الحرب انتصار جديد للدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي

أكدت نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن موافقة حركة حماس على استكمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة تمثل خطوة مهمة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء القطاع، وتعكس في الوقت ذاته نجاح الدبلوماسية المصرية في إدارة أحد أكثر الملفات الإقليمية تعقيدًا، بفضل التحركات المكثفة التي قادتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تقريب وجهات النظر

وقالت العسيلي، في بيان اليوم، إن مصر أثبتت مجددًا أنها الطرف الأكثر قدرة على تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، مستندة إلى رصيد طويل من المصداقية والثقة الإقليمية والدولية، وهو ما أسهم في دفع جهود التهدئة والوصول إلى تفاهمات تمهد لاستكمال اتفاق وقف الحرب وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وأضافت عضو مجلس النواب أن التحرك المصري لم يكن سياسيًا ودبلوماسيًا فحسب، بل جاء مدعومًا بجهود إنسانية غير مسبوقة، من خلال استمرار إدخال المساعدات والإغاثة، وتقديم الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين، انطلاقًا من مسؤولية مصر التاريخية والقومية تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضحت أن نجاح الوساطة المصرية يؤكد أن القاهرة تظل الركيزة الأساسية لأي مسار سياسي يهدف إلى إنهاء الأزمة، وأن المجتمع الدولي يدرك جيدًا أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا عبر الدور المصري الفاعل والمتوازن، الذي يضع حماية المدنيين ووقف نزيف الدم في مقدمة أولوياته.

وشددت العسيلي على أن مصر تتحرك وفق رؤية ثابتة تقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض جميع أشكال التصعيد، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، بما يهيئ المناخ لإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى سلام عادل ودائم، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

وأكدت أن القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات الإقليمية بحكمة واقتدار، بما يعزز مكانة مصر كقوة إقليمية محورية وصاحبة الدور الأبرز في حماية أمن المنطقة والحفاظ على استقرارها.

واكدت أن نجاح الجهود المصرية في دفع مسار التهدئة ورفع المعاناة عن أبناء قطاع غزة يجسد ريادة الدولة المصرية، ويعكس التزامها الراسخ بدعم القضية الفلسطينية حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.