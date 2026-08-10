عرضوا حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائدى 3 مركبات توكتوك

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى 3 مركبات "توك توك" بالسير برعونة وآداء حركات إستعراضية ومنع السيارات من تخطيهم بإحدى الطرق بالشرقية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مركبات "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائديهم ومستقليهم (6 أشخاص– مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 31 يوليو المنقضى إبتهاجاً بزفاف شقيق أحدهم وتم التحفظ على المركبات .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

