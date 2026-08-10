قبل نيفين مندور.. خلافات بين أسر النجوم على الميراث

تتحول بعض الخلافات العائلية في الوسط الفني إلى ساحات للقضاء، بعدما يصبح الميراث والتركة سببا في نشوب نزاعات بين أفراد الأسرة، خاصة عندما تتعدد الممتلكات وتختلف وجهات النظر حول أحقية كل طرف فيها.

وعاد الحديث عن النزاعات المتعلقة بتركات الفنانين إلى الواجهة، بالتزامن مع خلافات بين أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور وزوجها، على خلفية تقسيم الميراث، ونرصد فى التقرير التالي أبرز هذه الخلافات.

خلافات على تركة نيفين مندور

نشبت خلافات بين أولاد عم الفنانة الراحلة نيفين مندور وزوجها، بسبب تقسيم تركتها، التي تضم عددا من الشقق والسيارات وبعض الودائع البنكية، ما دفع النزاع إلى ساحات القضاء للفصل في حقوق كل طرف.

وكانت أسرة نيفين مندور قد بدأت خلال الفترة الماضية اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بحصر التركة واستخراج إعلام الوراثة، وذلك بعد مرور نحو 6 أشهر على وفاتها، تمهيدا لإنهاء الملفات المتعلقة بميراثها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

ورغم محاولات المقربين من الأسرة للتوصل إلى حل ودي ينهي الخلاف، فإن تلك المساعي لم تنجح حتى الآن، ليظل النزاع قائما بين أطراف الأسرة حول كيفية تقسيم التركة.

سوزان تميم

ولم تكن الفنانة الراحلة سوزان تميم بعيدة عن مثل هذه الخلافات، إذ أثارت وصيتها المتعلقة بتركتها جدلا واسعا بعد وفاتها، بعدما أوصت بحصول والدتها وشقيقها على أملاكها وثروتها، مع حرمان والدها من الميراث.

وكان والدها عبد الستار تميم قد صرح في ذلك الوقت بأنه لن يقبل شيئا من ميراث ابنته، حتى إذا حصل على تعويض في الحق المدني، مؤكدا أنه سيتبرع به للمحامين والفقراء والمساكين، إلى جانب أداء الحج والعمرة عن ابنته.

وقال إن أموال الدنيا لن تعوضه عن ابنته، مؤكدا أنه لا يشعر بالغضب تجاهها رغم حرمانه من ميراثها.

خلاف شريفة ماهر وأبنائها

وشهدت الأشهر الأخيرة من حياة الفنانة الراحلة شريفة ماهر خلافات عائلية تصدرت اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت عن وجود نزاع بينها وبين بعض أبنائها، وصل إلى حد اتهام نجلها شريف بالتعدي عليها وعلى شقيقته.

وانقسم أبناؤها خلال فترة الخلاف، إذ وقف شريف ومجدي في جانب، بينما دعم حليم وشقيقته والدتهما، وسط حديث عن نزاعات مرتبطة بتقسيم الممتلكات والميراث.

وبعد إعلان حليم وفاة شقيقه الأكبر مجدي، أكدت شريفة ماهر أنها سامحته ولم تكن تحمل له أي مشاعر كراهية، مشيرة إلى أن الخلافات والقضايا أصبحت من الماضي أمام صدمة رحيله.

وقالت في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن المصرية إنها سامحته من قلبها، مؤكدة أنها في النهاية أم، وأن ما كان بينها وبين ابنها من مشكلات لم يعد مهما بعد وفاته.

خلاف عائلة رشوان توفيق

بينما الخلاف الذي نشب بين الفنان رشوان توفيق وابنته آية وزوجها وحفيدها، والذي حظي باهتمام واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أعلنه رشوان توفيق في ذلك الوقت، ارتبط الخلاف بكتابته بعض ممتلكاته لحفيدته، ابنة نجله الراحل، رغبة منه في ضمان حقها، وهو الأمر الذي اعترضت عليه ابنته آية، معتبرة أن ما يكتبه والدها لها يعد من حقوق جميع الأبناء.

في المقابل، أكدت هبة رشوان، ابنة الفنان، أن شقيقها الراحل ترك ابنة لها الحق فيما يقرره والدها بشأن ممتلكاته، مشيرة إلى أن والدها لم يبخل على أي من أبنائه.

ورغم الخلاف، ظل رشوان توفيق يؤكد حبه لابنته، موضحا أنه لا يحمل لها أي مشاعر غضب، وأنه ينتظر عودتها إليه، كما أكد أنه لا يكن أي مشاعر سلبية تجاه حفيده.

صراعات أبناء شعبان عبد الرحيم

كما شهدت أسرة الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم خلافات بين أبنائه، تصاعدت خلال فترة سابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تبادل الاتهامات بشأن الأموال والممتلكات.

وبدأت الخلافات بين عدد من أبناء شعبان عبد الرحيم على خلفية تقسيم الأملاك والأموال، قبل أن تتطور الأمور إلى تصريحات واتهامات متبادلة.

واتهم أحد أبنائه شقيقته بمحاولة الاعتداء عليه والاستعانة بأشخاص لمهاجمته، وهو ما نفته الأخيرة، مؤكدة عدم صحة تلك الاتهامات.

ونجح الأشقاء في إنهاء الخلافات والتصالح، في مشهد حاولوا من خلاله طي صفحة النزاع العائلي والعودة إلى الهدوء.

وائل نور.. نزاع على شقة أمام القضاء

وجمعت الفنانة أميرة العايدي وأرملة الفنان الراحل وائل نور نزاع قضائي، والتي دارت حول شقة أصبحت محور نزاع بين الطرفين.

وبعد وفاة وائل نور، بدأت الخلافات في التصاعد بين الورثة، خاصة مع وجود حقوق شرعية وممتلكات وأبناء قصر، لتصبح الشقة واحدة من أبرز نقاط النزاع.

ورأت أميرة العايدي، بصفتها وصية على أبنائها من وائل نور، أن لها حقا في نصف الشقة، وطالبت باستردادها، بينما تمسكت أرملة الفنان الراحل بحقها في الإقامة بها.

ومع تعقد النزاع، لجأ الطرفان إلى القضاء، وتكررت محاولات الاستئناف، قبل أن تصدر المحكمة قرارها برفض الاستئنافين، وإلزام أرملة وائل نور بتسليم الشقة إلى أميرة العايدي، مع تحميل المستأنفة المصاريف.

وصايا فريد الأطرش وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ

ولم تقتصر حكايات التركات والوصايا على الخلافات العائلية، إذ ترك عدد من كبار نجوم الفن وصايا واضحة بشأن ممتلكاتهم وثرواتهم.

فعند وفاة فريد الأطرش عام 1974، أوصى بأن يكون شقيقه فؤاد هو الوريث الوحيد، إلا أن نزاعا قضائيا ظهر بعد ذلك بعدما ادعى المهندس حسن نادر أن زوجته ابنة لفريد الأطرش، لتصدر أحكام متعلقة بفرض الحراسة على ممتلكات الفنان الراحل، قبل أن تقضي محكمة الأمور الوقتية برفع الحراسة.

أما أم كلثوم، التي رحلت عام 1975، فقد أوصت بأن تكون تركتها الفنية ملكا للشعب، بينما توزعت تركتها الخاصة بين عدد من الورثة، من بينهم زوجها الدكتور حسن الحفناوي وأبناء شقيقها الشيخ خالد وشقيقتها سيدة.

وتركت أم كلثوم عددا من الممتلكات، من بينها فيلا في الزمالك، وأراض زراعية تقدر بنحو 50 فدانا، إلى جانب المجوهرات والسندات ورصيد مالي.

وبعد وفاة عبد الحليم حافظ عام 1977، أوصى بأن تؤول ثروته إلى أشقائه وشقيقته علية وابن خالته شحاته وزوجته فردوس، كما أوصى بعدم بيع شقته في الزمالك.

وكشف محمد شبانة، ابن شقيق عبد الحليم حافظ، أن عمه ترك 40% من شركة صوت الفن، إلى جانب فيلا في العجمي وسيارة مرسيدس، مشيرا إلى وجود نزاعات قضائية حول بعض ممتلكاته.

تحية كاريوكا ووصية رعاية طفلة

ومن الوصايا اللافتة في الوسط الفني، ما قامت به الفنانة تحية كاريوكا، التي عثرت في أيامها الأخيرة على طفلة رضيعة أمام أحد المساجد، فقررت رعايتها والاهتمام بها وأطلقت عليها اسم عطية الله.

وقبل رحيلها، أوصت كاريوكا الفنانة فيفي عبده برعاية الطفلة بعد وفاتها، وهو ما قامت به بالفعل، ونفذت وصيتها.

سعاد حسني.. تركتها ووصيتها

ورحلت الفنانة سعاد حسني عام 2002، وتركت عددا من الممتلكات، من بينها عمارة في شارع الهرم وثلاث شقق في الزمالك بنظام الإيجار القديم، إلى جانب سيارة BMW ومبلغ مالي قدره 3950 جنيها إسترلينيا.

وبحسب ما تردد في ذلك الوقت، قامت نادية يسري بتسليم المبلغ إلى الجهات المختصة في مطار القاهرة، رغم أن سعاد حسني كانت قد أوصت بتسليمه إلى شقيقها.

الفنانة سناء جميل

أما الفنانة سناء جميل، فقد أوصت، وفقا لما ذكره زوجها الكاتب لويس جريس، بأن توضع متعلقاتها الفنية والشخصية في مكتبة الإسكندرية، وتشمل أشرطة أفلامها ومسرحياتها ومسلسلاتها، إلى جانب صورها وملابسها.

وقد حرص لويس جريس على تنفيذ وصيتها، لتبقى أعمال ومقتنيات الفنانة الراحلة جزءا من الذاكرة الفنية المصرية.