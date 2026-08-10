يسرا ودرة في «الست لما».. 19 أغسطس موعد انطلاق الفيلم بدور العرض

تخوض الفنانة درة والفنانة يسرا وكوكبة من النجوم منافسات موسم صيف 2026 السينمائي بفيلم «الست لما»، المقرر طرحه بدور العرض المصرية يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس الجاري، وسط مواصلة الشركة المنتجة عمليات الدعاية والترويج، عقب طرح الإعلان الأول والبوستر الرسمي خلال الأيام الماضية.

يأتي طرح «الست لما» بالنسبة للنجمة درة عقب النجاح اللافت الذي حققته في أحدث أعمالها الدرامية مسلسل «علي كلاي»، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وشاركت في بطولته إلى جانب أحمد العوضي، حيث حظي العمل بتفاعل واسع من الجمهور، وحققت درة إشادات عن أدائها في المسلسل.

عودة درة للسينما

وتعود درة من خلال «الست لما» إلى الشاشة الكبيرة بشخصية مختلفة، حيث تجسد ضمن أحداث الفيلم شخصية «فاطمة»، نشأت في ملجأ للأيتام وتحلم بأن تصبح أمًا، إلا أن حلمها يتحول إلى كابوس بعد زواجها من رجل أناني يغتصبها رغم تحذيرات الأطباء، لتعيش مأساة إنسانية تكشف من خلالها عن معاناة نساء كثيرات.

وتسرد «فاطمة» قصتها أمام الجميع، لتسلط من خلال تجربتها الضوء على قضية الاغتصاب الزوجي، باعتبارها جريمة يغفلها المجتمع، في طرح درامي يتناول واحدة من القضايا الاجتماعية والإنسانية الشائكة، ويفتح بابًا للنقاش حول آثارها على المرأة والأسرة والمجتمع.

وتجسد يسرا خلال أحداث الفيلم شخصية الإعلامية دينا الكردي، التي تطلق، بالتعاون مع عدد من السيدات، حملة إلكترونية بعنوان «فيتو» لدعم المرأة ومواجهة العنف والخلافات الأسرية، وتحقق الحملة انتشارًا واسعًا، ما يثير جدلًا كبيرًا داخل المجتمع، قبل أن تواجه حملة مضادة يقودها أحد الرجال، لتشتعل المواجهة بين الفريقين.

ويشارك في بطولة فيلم «الست لما»، إلى جانب يسرا ودرة، كل من ماجد المصري، وياسمين رئيس، وعمرو عبدالجليل، وانتصار، ودنيا سامي، ورانيا منصور، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، ومحمد أنور، وعدد من ضيوف الشرف وآخرين، والعمل من إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب، وتأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي.

ويشارك في الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن أبرزهم كريم فهمي، وكندة علوش، وشيماء سيف، ومصطفى أبو سريع، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية هالة سرحان، وإسلام جمال، وحمدي الميرغني، وكريم عفيفي، وأحمد صيام، وحمدي الوزير.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة، حيث تطلق دينا الكردي، التي تجسدها يسرا، حملة «فيتو» لدعم المرأة ومواجهة العنف والخلافات الأسرية، وتحقق الحملة انتشارًا واسعًا، ما يثير جدلًا كبيرًا داخل المجتمع، قبل أن تواجه حملة مضادة يقودها أحد الرجال، لتشتعل المواجهة بين الفريقين.

ومن المنتظر أن يشهد الفيلم منافسة قوية في دور العرض بالتزامن مع طرحه للجمهور، خاصة مع مشاركة هذا العدد من النجوم في بطولته، إلى جانب تناوله عددًا من القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تمس شريحة واسعة من المجتمع.