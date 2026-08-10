تكريم طارق لطفي في الدورة الـ 14 بمهرجان همسة

أعلنت إدارة مهرجان همسة للآداب والفنون، نتائج استفتاء الجمهور للدورة الرابعة عشرة من المهرجان، والتي شهدت منافسة قوية بين عدد كبير من نجوم الدراما المصرية والعربية، إلى جانب مشاركة جماهيرية واسعة لاختيار الأفضل خلال الموسم الرمضاني.

ونجح الفنان طارق لطفي في حصد لقب أفضل ممثل بتصويت الجمهور، بعدما حصل على أعلى نسبة من أصوات المشاركين في الاستفتاء، وذلك عن دوره في مسلسل "فرصة أخيرة"، ليضيف تكريمًا جديدًا إلى مسيرته الفنية، التي قدم خلالها العديد من الأدوار المتنوعة والمميزة.

وكشف فتحي الحصري رئيس المهرجان أن باب التصويت استمر من منتصف شهر رمضان وحتى الخامس من أبريل 2026، وشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث حرص الجمهور على المشاركة في اختيار أفضل الأعمال والنجوم الذين قدموا تجارب درامية لاقت تفاعلًا واسعًا خلال الموسم الرمضاني.

وأكد أن الموسم الدرامي الرمضاني شهد تنوعًا ملحوظًا في طبيعة الأعمال المقدمة، ما بين الدراما الاجتماعية والكوميديا والأعمال الشعبية والتجارب المختلفة، وهو ما انعكس على قوة المنافسة بين النجوم والمسلسلات، مشيرًا إلى أن نتائج الاستفتاء تعكس اختيارات الجمهور ورؤيته للأعمال التي نجحت في ترك بصمة لديهم.

مهرجان همسة

وأوضح رئيس المهرجان أن مهرجان همسة يعتمد في اختيار الفائزين على مسارين، الأول يتمثل في استفتاء الجمهور، والثاني من خلال لجنة تحكيم تضم نخبة من المخرجين والمؤلفين والنقاد ونجوم الفن، بهدف تحقيق قدر أكبر من التنوع والتوازن في اختيار الأعمال والفنانين الفائزين.

ومن المقرر أن يتم تكريم الفنان طارق لطفي وباقي الفائزين خلال فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مهرجان همسة للآداب والفنون، والمقرر إقامتها ٣/ ٩ المقبل.

وتحمل الدورة الرابعة عشرة اسم الفنان الراحل مصطفى فهمي، تكريمًا لمسيرته الفنية وإسهاماته البارزة في السينما والدراما المصرية، ويقام المهرجان يوم ٩/٣ بقاعة سيد درويش بأكاديمية الفنون.