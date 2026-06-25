«صقر وكناريا» يتصدّر شباك التذاكر في أول أيام عرضه بإيرادات تتجاوز 3.5 مليون جنيه

حقق فيلم «صقر وكناريا» بطولة الفنان محمد عادل إمام والفنان شيكو انطلاقة جماهيرية قوية في أول أيام عرضه بدور السينما المصرية، بعد ما نجح في اعتلاء صدارة شباك التذاكر متفوقًا على جميع الأفلام المنافسة، ليؤكد حالة الترقب الكبيرة التي صاحبت طرحه خلال الفترة الماضية.

وحصد الفيلم، أمس الأربعاء، إيرادات بلغت 3 ملايين و506 آلاف جنيه في أول يوم عرض، ليحتل المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية، وفيلم “7Dogs” حصل علي ، بالمركز الثاني بعدما حقق إيرادات وصلت إلى نحو 1.4 مليون جنيه .

ويأتي هذا النجاح ليعكس الإقبال الجماهيري الكبير على الفيلم، خاصة أنه يجمع لأول مرة بين محمد عادل إمام وشيكو في بطولة سينمائية تعتمد على المزج بين الأكشن والكوميديا، وهي التركيبة التي لاقت استحسان الجمهور منذ الكشف عن الإعلان الرسمي للعمل.

ويضم فيلم "صقر وكناريا" كوكبة من النجوم، على رأسهم محمد عادل إمام وشيكو، إلى جانب يسرا اللوزي ويارا السكري، والنجم خالد الصاوي، والفنانة انتصار، ومحمود عبد المغني، ونسرين أمين، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في أحداث الفيلم.

والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج لؤي عبد الله ووائل عبد الله، ويعد من أبرز الأعمال السينمائية المطروحة خلال الموسم الحالي، لما يحمله من جرعة كبيرة من التشويق والإثارة والكوميديا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي حول شخصية "صقر" الذي يقرر الابتعاد عن عالم المخاطر والمغامرات والبحث عن حياة أكثر هدوءًا، إلا أن خططه تتغير تمامًا بعد لقائه بشخصية "بلال"، الكاتب المهووس بعالم الجاسوسية والعمليات السرية، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الطريفة والمغامرات غير المتوقعة.

وخلال الأحداث يجد الثنائي نفسيهما في مواجهة العديد من التحديات والمطاردات الخطيرة، وسط أجواء مليئة بالمفاجآت والكوميديا، وهو ما يمنح الفيلم إيقاعًا سريعًا يجمع بين الإثارة والضحك في آن واحد.

ومع هذا الافتتاح القوي، يترقب صناع الفيلم استمرار حالة النجاح خلال الأيام المقبلة، خاصة مع تزايد الإشادات الجماهيرية وردود الفعل الإيجابية التي صاحبت عرضه الأول، الأمر الذي قد يدفعه لتحقيق أرقام أكبر في شباك التذاكر ومواصلة تصدره لقائمة الإيرادات خلال الفترة المقبلة.