المهرجان القومي للمسرح المصري ينظم لقاءً مفتوحًا مع الفنان أحمد كمال بعنوان «رحلة الممثل»

يواصل المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، فعاليات دورته التاسعة عشرة، من خلال تنظيم لقاء مفتوح مع الفنان القدير أحمد كمال بعنوان «رحلة الممثل»، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو الجاري، في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، على أن يكون الدخول بأسبقية الحضور نظرًا لمحدودية المقاعد.

ويتناول اللقاء تجربة الفنان أحمد كمال الممتدة في المسرح والسينما والدراما، من خلال حوار مفتوح حول فن التمثيل، وأدوات الممثل، وآليات بناء الشخصية، والعلاقة بين الممثل والنص والمخرج، إلى جانب استعراض أبرز المحطات التي شكلت مسيرته الفنية.

محمد رياض

وقال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إن تنظيم لقاء «رحلة الممثل» مع الفنان أحمد كمال يأتي انطلاقًا من حرص المهرجان على نقل الخبرات العملية إلى الأجيال الجديدة، مؤكدًا أن أحمد كمال يمثل مدرسة فنية لها تجربة ثرية في المسرح والسينما والدراما، وأن الحوار معه سيمنح الشباب فرصة للتعرف على أسرار المهنة، وبناء أدوات الممثل، وكيفية تطوير أدائه عبر رحلة فنية ممتدة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الفعاليات الفكرية التي ينظمها المهرجان، بهدف إتاحة الفرصة للشباب والمهتمين بالمسرح للاستفادة من خبرات كبار الفنانين، وتعزيز الحوار حول القضايا الفنية والإبداعية، بما يسهم في دعم الحركة المسرحية واكتشاف المواهب الجديدة.