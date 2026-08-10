مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم ، منخفضا بواقع 2.67 نقطة، أي ما يعادل 0.03 بالمئة، ليبلغ مستوى 10097.44 نقطة.

وتم خلال الجلسة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" - تداول 274 مليونا و532 ألفا و605 أسهم، بقيمة 798 مليونا و281 ألفا و830.062 ريال، عبر تنفيذ 20902 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، فيما انخفضت أسهم 28 شركة أخرى، بينما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 606 مليارات و810 ملايين و41 ألفا و734.014 ريال، مقابل 607 مليارات و413 مليونا و382 ألفا و477.832 ريال في الجلسة السابقة.