الأمم المتحدة: صدمة من تصاعد إرهاب المستوطنين بحماية الاحتلال الإسرائيلي

أكد خبراء في الأمم المتحدة استنكارهم التوسع والإجرام من قبل المستوطنين، رافضين مقتل ما لا يقل عن 14 فلسطينيا في الضفة الغربية الشهر الماضي.

ندد خبراء أمميون بتصاعد الهجمات على المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الشهر الماضي ونستنكر مقتل الكثيرين.

وعبروا عن صدمتهم من تصاعد إرهاب المستوطنين وهو ليس عفويا ويجري بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



يأتي ذلك، فيما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس الأحد، ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 328 شهيدًا، بينهم 91 شهيدًا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وذلك بعد إقرار سلطات الاحتلال باستشهاد الأسير إيهاب محمد عبد القادر دياب من قطاع غزة.

وقالت الهيئة إن إدارة سجون الاحتلال أبلغتها باستشهاد الأسير دياب (36 عامًا)، المعتقل منذ 12 ديسمبر 2023، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال زعمت في ردها أنه كان يعاني من وضع صحي.

إلا أن عائلة الأسير نفت هذه الرواية، وأكدت أنه كان يتمتع بصحة جيدة ولم يكن يعاني من أي أمراض عند اعتقاله، فيما رجحت الهيئة أن يكون تاريخ استشهاده في 18 سبتمبر 2024.

وأوضحت الهيئة أن استشهاد دياب يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 328، بينهم 91 منذ 7 أكتوبر، من ضمنهم 53 أسيرًا من قطاع غزة.

وشددت الهيئة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف ما وصفته بسياسة التعذيب والتنكيل التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون ومراكز الاحتجاز.