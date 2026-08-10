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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النيرة النيجيرية تستقر أمام اليورو دون 1580 نيرة مع تحسن سوق الصرف

النيرة النيجيرية تستقر أمام اليورو دون 1580 نيرة مع تحسن سوق الصرف
النيرة النيجيرية تستقر أمام اليورو دون 1580 نيرة مع تحسن سوق الصرف
أ ش أ

حافظت النيرة النيجيرية على استقرار نسبي أمام اليورو اليوم، حيث بلغ سعر صرف العملة الأوروبية 1576 نيرة، مقابل 1573 نيرة في الأسبوع السابق، وفق أحدث بيانات نشرتها منصة نايراماتريكس (Nairametrics) نقلا عن البنك المركزي النيجيري.
ويأتي استقرار سعر صرف اليورو أمام النيرة في ظل استمرار البنك المركزي النيجيري في تنفيذ إصلاحات وإجراءات تستهدف تعزيز السيولة في سوق النقد الأجنبي، والحد من التقلبات الحادة في أسعار الصرف، بما يدعم استقرار العملة المحلية.
وفي هذا الإطار، رفع البنك المركزي نسبة الدفعة المقدمة المطلوبة لاستيراد السلع المادية من 15% إلى 30% من قيمة السلع وفقا لسعر "فوب" ( قيمة السلعة حتى يتم تحميلها على السفينة في ميناء الشحن)، في خطوة تستهدف تنظيم عمليات الاستيراد وتخفيف الضغوط المرتبطة برأس المال العامل على الشركات.
كما ألغى البنك المركزي إلزام أصحاب الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية، التي جرى تمويلها ذاتيا، بتعبئة نموذج «A»، وأتاح لهم تحويل الأرصدة مباشرة إلى المستفيدين، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحويلات.
وشملت الإصلاحات زيادة مخصصات النقد الأجنبي الشخصية والتعليمية للطلاب النيجيريين الدارسين بالخارج إلى 25 ألف دولار لكل فصل دراسي، إلى جانب تعديل آلية صرف مخصصات السفر الشخصية والتجارية، بحيث يتم صرف 25% منها نقدًا و75% إلكترونيا.
وتشير التطورات الأخيرة إلى استمرار تحسن أداء النيرة في سوق الصرف الأجنبي، مدعوما بالإجراءات التي يتخذها البنك المركزي النيجيري لتعزيز السيولة وتنظيم الطلب على النقد الأجنبي والحد من التقلبات.
ويظل استقرار العملة المحلية مرتبطا بقدرة البنك المركزي على الحفاظ على مستويات كافية من السيولة الأجنبية، إلى جانب تطورات تدفقات النقد الأجنبي وأداء الاقتصاد النيجيري، ولا سيما إيرادات صادرات النفط التي تمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية في البلاد.

حافظت النيرة النيجيرية صرف العملة الأوروبية منصة نايراماتريكس Nairametrics البنك المركزي النيجيري

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