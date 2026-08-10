روبيو يؤكد أهمية التعاون مع الإكوادور في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أهمية التعاون بين الولايات المتحدة والإكوادور في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومجالات أخرى، معربا عن أمله في تعزيز هذه الشركة في المستقبل.

جاء ذلك في بيان أصدره روبيو اليوم الاثنين لتهنئة الإكوادور بالذكرى السنوية الـ217 لاستقلالها، ونشرته الخارجية الأمريكية.

وجاء في بيان روبيو: "بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة، أتقدم بأحر التهاني بمناسبة الذكرى السنوية الـ217 لاستقلال جمهورية الإكوادور. تربط بلدينا علاقة تاريخية متينة، وعلاقتنا اليوم أقوى من أي وقت مضى".

وقال: "في ظل إدارة ترامب، عززنا التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب المرتبط بالمخدرات، وعززنا التجارة العادلة والمتبادلة، وأبرمنا اتفاقيات جديدة في مجال الطاقة النووية المدنية والمعادن الحيوية. تعكس ريادة الإكوادور في تحالف مكافحة الكارتلات في الأمريكتين رؤيتنا المشتركة لنصف الكرة الغربي الحر والمزدهر".

وأضاف روبيو: "نُشيد بعزيمة الشعب الإكوادوري ونتطلع إلى البناء على هذا الزخم في السنوات القادمة".