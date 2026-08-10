السماء على موعد مع ليلة استثنائية.. 4 ظواهر فلكية نادرة في 12 أغسطس

تتجه أنظار عشاق الفلك حول العالم إلى السماء في ليلة 12 أغسطس، مع تزامن مجموعة من الظواهر الفلكية اللافتة في يوم واحد، محققة مشهد سماوي يجمع بين كسوف شمسي، وزخة شهب البرشاويات، وظهور 6 كواكب، إلى جانب القمر الجديد.

وتبدأ الإثارة الفلكية مع ظهور 6 كواكب في مشهد سماوي واحد خلال فجر 12 أغسطس، وهي: المشتري، وعطارد، والمريخ، وأورانوس، وزحل، ونبتون، فيما سيتمكن الراصدون من رؤية أربعة منها بالعين المجردة، بينما يحتاج رصد الكوكبين الآخرين إلى أدوات فلكية مناسبة.

القمر الجديد يهيئ سماءً أكثر ظلامًا

وتزداد فرص مشاهدة الظواهر السماوية بفضل تزامنها مع طور القمر الجديد، الذي يعني غياب الإضاءة القمرية القوية عن السماء، ما يوفر ظروفًا أكثر ملاءمة لرصد الأجرام البعيدة ومتابعة زخات الشهب.

ويحدث القمر الجديد عند الساعة 1:37 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة يوم الأربعاء، بالتزامن مع ظاهرة كسوف شمسي تشهدها أجزاء من العالم.

كسوف شمسي في عدة مناطق

ويُشاهد الكسوف الشمسي في مناطق تشمل شمال روسيا وغرينلاند وآيسلندا وشمال إسبانيا، وفقًا للبيانات الفلكية الواردة في التقرير.

لكن المشهد الأكثر جذبًا للأنظار سيكون خلال ساعات الليل الممتدة من الأربعاء إلى الخميس، مع وصول زخة شهب البرشاويات (Perseids) إلى ذروة نشاطها.

البرشاويات.. عرض سماوي بـ100 شهاب في الساعة

وتُعد زخة شهب البرشاويات واحدة من أكثر زخات الشهب شهرة وإبهارًا خلال العام، إذ يمكن أن يصل معدل ظهورها في ذروة النشاط إلى نحو 100 شهاب في الساعة في ظروف الرصد المثالية.

ومع غياب ضوء القمر تقريبًا، ستكون السماء أكثر ملاءمة لمتابعة الشهب، ما يمنح هواة الفلك فرصة لمشاهدة عرض سماوي مميز خلال ليلة واحدة.

وهكذا، تجمع سماء 12 أغسطس بين الكسوف الشمسي، والقمر الجديد، وزخة البرشاويات، ومشهد الكواكب الستة، في موعد فلكي استثنائي يترقبه الراصدون حول العالم.