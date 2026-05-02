عمرو دياب يشعل حفل الجامعة الأمريكية وأبناؤه مفاجأة للجمهور

أحيا الفنان عمرو دياب، حفل غنائي ساهر ليلة أمس الجمعة 1 مايو بالجامعة الأمريكية في القاهرة، بحضور جماهيري كبير حمل لافتة كامل العدد.

ظهر عمرو دياب، خلال الحفل بإطلالة كاجوال سوداء اللون، مرتديا بنطال جينز وقميص مفتوح وتحته تيشيرت، وقدم باقة من أروع أغانيه للجمهور منها: (ناقصاك القعدة، اكتر واكتر، راجع، زي ما انتي، قمرين، إلا حبيبي، يتعلموا، نور العين، راجع، يهمك في ايه، قصاد عيني) وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

https://www.instagram.com/reel/DX0WD1ZI4p4/?igsh=MWJqaXFjdjFydDZpcg==

وكان عبدالله وكنزي عمرو دياب، هما مفاجأة الهضبة لجمهوره، إذ صعدا إلى المسرح وقدما التحية للجمهور خلال الحفل.

أحدث ألبومات عمرو دياب

من جهة أخرى، طرح عمرو دياب ألبومه الغنائي الجديد بعنوان “ابتدينا”، في أول تعاون له مع شركة سوني ميوزيك العالمية، ليواصل ريادته للمشهد الموسيقي العربي بألبوم يضم 15 أغنية تنوعت بين الرومانسي، الإيقاعي، والدرامي، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

يضم الألبوم الأغاني التالية:

• خطفوني (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: أسامة الهندي).

• يالا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم).

• ماليش بديل (كلمات: تامر حسين – ألحان: إسلام زكي – توزيع: عادل حقي).

• ارجعلها (كلمات: بهاء الدين محمد – ألحان: عمرو دياب – توزيع: أسامة الهندي).

• دايما فاكر (كلمات: تامر حسين – ألحان: شادي حسن – توزيع: أحمد إبراهيم).

• شايف قمر (كلمات: محمد القياتي – ألحان: محمد يحيى – توزيع: شريف فهمي).

• ابتدينا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: عادل حقي).

• يا بخته (كلمات: منة القيعي – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: توما).

• هلونهم (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: وليد سعد – توزيع: أحمد إبراهيم).

• حبيبتي ملاك (كلمات: أمير طعيمة – ألحان: عمرو دياب وأحمد إبراهيم – توزيع: أحمد إبراهيم).

• بابا (كلمات: ملاك عادل – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي).

• ما تقلقش (كلمات وألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم).

• خبر أبيض (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي).

• قفلتي اللعبة (كلمات: مصطفى حدوتة – ألحان: محمد يحيى – توزيع: وسام عبد المنعم).

• إشارات (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: أسامة الهندي).