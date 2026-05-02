المشدد 10 سنوات لمسجل خطر ضبط بحوزته نصف كيلو حشيش في المعصرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، مسجل خطر بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه ضبط بحوزته نصف كيلو حشيش مخدر في المعصرة وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار النجار، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وحسام عبد القادر صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المقدم شرطة أحمد محمد عادل السيد ماضي، الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وردت إليه معلومة من مصدره السري أكدتها تحرياته مفادها قيام المتهم «صلاح .ط» بالإتجار في المواد المخدرة وخاصة جوهر الحشيش المخدر، فتوجه إلى حيث أيقن تواجده وبصحبته مصدره السري وقوة من الشرطة السريين، وقام الضابط بتغيير هيئته وأشار له مصدره السري على المتهم فأبصره ممسكا بيده اليمنى حقيبة كتف وقام بإجراء عملية شراء من المتهم بعد أن أخبره أنه قادما له من طرف أحد عملائه والسابق التعامل معه من قبل وأخبره المتهم أن سعر قطعة الحشيش هو مبلغ 700 جنيه وطلب منه ذلك المبلغ.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قام حينها المتهم بإخراج كيس بلاستيك من الحقيبة التي يحملها على كتفه وأخرج منه قطعة بنية داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر فقام الضابط بإعطاء الإشارة للقوة المرافقة وتمكن من ضبط المتهم والحقيبة التي بحوزته وبتفتيشها عثر على 20 قطعة طولية الشكل مختلفة الأحجام بنية داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر، بالإضافة إلى القطعة محل عملية الشراء ليصبح المجموع 21 قطعة حشيش، كما عثر على 5 قطع أخرى مستطيلة الشكل كبيرة الحجم بنية داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر، و بمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها.

وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنت الكمية قائما 594,21 جرام.