أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ
جامعة القاهرة تطلق النشرة الدورية الثانية لبيوت الخبرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
جيتور تبهر العالم بسيارة خارقة تمشي على الماء
دعاء الصباح للرزق.. 8 كلمات تنجيك من الفقر وهم الديون الثقيلة
بالأرقام.. أفضل 5 لاعبين في الأهلي يحسمون قمة الزمالك بثلاثية ويعيدون إشعال سباق الدوري
الفلاحين: القطاع الزراعي ازدهر في عهد الرئيس السيسي
عوض: مقترح تنموي متكامل لتطوير مدينة رشيد وتحويلها لوجهة سياحية وتراثية متميزة
بعد زواجها ثلاث مرات .. اعتراف مثير لـ بشرى
واشنطن تتخلى عن الحلفاء.. لماذا تمتلك الولايات المتحدة قواعد عسكرية في ألمانيا ؟
ارتفاع ملحوظ.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه بالبورصة والأسواق الآن
أول الخاسرين.. إفلاس شركة سبيريت الأمريكية بسبب حرب إيران
وزير الخارجية يؤكد التضامن الكامل مع مالي في مواجهة الأعمال الإرهابية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 10 سنوات لمسجل خطر ضبط بحوزته نصف كيلو حشيش في المعصرة

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة
المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة
إسلام دياب

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، مسجل خطر بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه ضبط بحوزته نصف كيلو حشيش مخدر في المعصرة وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار النجار، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وحسام عبد القادر صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المقدم شرطة أحمد محمد عادل السيد ماضي، الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وردت إليه معلومة من مصدره السري أكدتها تحرياته مفادها قيام المتهم «صلاح .ط» بالإتجار في  المواد المخدرة وخاصة  جوهر الحشيش المخدر، فتوجه إلى حيث أيقن تواجده وبصحبته مصدره السري وقوة من الشرطة السريين، وقام الضابط بتغيير هيئته وأشار له مصدره السري على المتهم فأبصره ممسكا بيده اليمنى حقيبة كتف وقام بإجراء عملية شراء من المتهم بعد أن أخبره أنه قادما له من طرف أحد عملائه والسابق التعامل معه من قبل وأخبره المتهم أن سعر قطعة الحشيش هو مبلغ 700 جنيه وطلب منه ذلك المبلغ.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قام حينها المتهم بإخراج كيس بلاستيك من الحقيبة التي يحملها على كتفه وأخرج منه قطعة بنية داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر فقام الضابط بإعطاء الإشارة للقوة المرافقة وتمكن من ضبط المتهم والحقيبة التي بحوزته وبتفتيشها عثر على 20 قطعة طولية الشكل مختلفة الأحجام بنية داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر، بالإضافة إلى القطعة محل عملية الشراء ليصبح المجموع 21 قطعة حشيش، كما عثر على 5 قطع أخرى مستطيلة الشكل كبيرة الحجم بنية داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر، و بمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها.

وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنت الكمية قائما 594,21 جرام.

إنستاباي

تحذير عاجل من إنستاباي.. هذه المكالمات والرسائل تسرق أموالك

المتهمة

ترقص بصورة خادشة للحياء.. سقوط صانعة محتوي في الإسكندرية

الاهلي والزمالك وبيراميدز

المباريات المتبقية لـ الأهلي وبيراميدز والزمالك وفرص الفوز باللقب

عمرو أديب

تعليق ناري من عمرو أديب بعد فوز الأهلي بثلاثية أمام الزمالك

جماهير الزمالك

وفاة مشجعة زملكاوية في حادث سير أثناء توجهها لحضور مباراة القمة

وفاة طبيبة بسبب العوضي

زوج طبيبة راحلة يتهم ضياء العوضي بالتسبب في وفاتها: أقنعها توقف العلاج

الشاب صاحب الفيديو

خبط عربية العريس بوصلة دهشور.. شاب: 15 شخصًا كسروا مناخيري في زفة

ارشيفية

صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا

ترشيحاتنا

ارشيفيه

سقط من على سقالة بالدور الرابع..إصابة عامل بإحدى قرى الدقهلية

مجلس الدولة

بعد قليل.. أولى جلسات نظر طعن «التعليم المفتوح» على تعديلات لائحة تنظيم الجامعات

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة

المشدد 10 سنوات لمسجل خطر ضبط بحوزته نصف كيلو حشيش في المعصرة

بالصور

وداعًا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخها

بورش ماكان
بورش ماكان
بورش ماكان

التوقف اللفظي ونسيان الكلمات أثناء الحديث يثير القلق.. خبير يوضح السبب

ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة

استراحة مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟

اختفاء مفاجئ من العالم الرقمي.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟
اختفاء مفاجئ من العالم الرقمي.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟
اختفاء مفاجئ من العالم الرقمي.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟

تغيّر يومك بالكامل.. القيلولة القصيرة تعيد شحن جسمك وعقلك واستعادة النشاط

قيلولة 20 دقيقة.. هل يمكن أن تغيّر يومك بالكامل؟
قيلولة 20 دقيقة.. هل يمكن أن تغيّر يومك بالكامل؟
قيلولة 20 دقيقة.. هل يمكن أن تغيّر يومك بالكامل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد