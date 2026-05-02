فى ذكراها.. علوية زكي اكتشفت منير وأبرز أعمالها

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرجة علوية زكي التي ولدت عام 1926، وتعد واحدة من أهم مخرجي التليفزيون المصرى.

وكان قد شارك الفنان محمد منير صورة قديمة له مع المخرجة الكبيرة علوية زكي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق محمد منير على الصورة قائلا "الله الله علي جمالك .. الأخت الطاهرة الجميلة ملكة الزمن الجميل أول من تحمس لي وقدمني وراهن عليا بحبك".

أبرز أعمال علوية زكي

اشتهرت "علوية" بتقديم مسلسلات وأفلام ذات مضمون اجتماعي قيم بحت، وهى من أوائل المخرجات النساء في التلفزيون المصري منذ افتتاحه.

عملت سكرتيرة للخبير الأمريكي الذي جاء لتخطيط شؤون التليفزيون عند افتتاحه، وبدأت أولى تجاربها الإخراجية من خلال سهرة تلفزيونية حملت اسم "المزيف" للكاتب جلال الغزالي.

من أهم أعمالها مسلسلات "نهاية الآخرين" و"كريمة" و"إطلال" و"نادية" و"عتبة جديدة" و"اللسان المر" و"إصلاحية جبل الليمون" ليوسف فرنسيس و"هان عليك الحب" و"غريب الحي" و"أنهار الملح" و"النديم" و"المدينة والحصار" و"نهاية العالم ليست غدًا" و"ميراث الغضب" و"شمس الخريف".