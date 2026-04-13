سعر اليورو اليوم 13 أبريل 2026 في البنوك المصرية .. شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات مساء الاثنين 13 أبريل 2026، داخل البنوك العاملة في السوق المصرفي، وسط حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء بسوق الصرف، وهو ما يعكس توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب على العملة الأوروبية خلال الفترة الحالية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري استقرار سعر اليورو خلال تعاملات اليوم، حيث سجل نحو 62.00 جنيه للشراء، و60.12 جنيه للبيع، وهو ما يعكس ثبات المؤشرات الرسمية للعملة الأوروبية داخل السوق المصرفي المصري.

أسعار اليورو اليوم في البنوك المصرية

جاءت أسعار اليورو في عدد من البنوك العاملة في مصر متقاربة إلى حد كبير، ما يعكس حالة من الاستقرار العام في السوق، حيث سجلت الأسعار القيم الآتية:

في البنك الأهلي المصري بلغ سعر اليورو 61.86 جنيه للشراء، و62.17 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 61.86 جنيه للشراء، و62.21 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية وصل سعر اليورو إلى 61.74 جنيه للشراء، و62.09 جنيه للبيع.

أما في المصرف المتحد فقد سجل 61.55 جنيه للشراء، و62.12 جنيه للبيع.

وسجل اليورو في بنك قناة السويس نحو 61.86 جنيه للشراء، و62.21 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB بلغ السعر 61.80 جنيه للشراء، و62.13 جنيه للبيع.

كما سجل في بنك البركة نحو 61.81 جنيه للشراء، و62.13 جنيه للبيع.

وفي بنك نكست وصل سعر اليورو إلى 61.83 جنيه للشراء، و62.36 جنيه للبيع.

أما في بنك أبو ظبي الإسلامي فقد سجل 61.75 جنيه للشراء، و62.10 جنيه للبيع.

تحليل استقرار سعر اليورو في مصر اليوم

يعكس استقرار سعر اليورو في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف، خاصة مع تقارب الأسعار بين مختلف البنوك، وهو ما يشير إلى غياب أي تقلبات حادة في التداولات اليومية للعملة الأوروبية.

كما أن استقرار الأسعار يعكس أيضًا هدوء حركة الطلب على اليورو، بالتزامن مع استقرار المعروض داخل الجهاز المصرفي، وهو ما يدعم استمرارية هذا التوازن خلال الفترة الحالية.

أهمية متابعة أسعار العملات الأجنبية

تكتسب متابعة أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها اليورو، أهمية كبيرة لدى قطاع واسع من المواطنين، خاصة المستثمرين والمستوردين، إلى جانب الأفراد الراغبين في السفر أو التعاملات الخارجية، حيث تؤثر هذه الأسعار بشكل مباشر على تكاليف السلع والخدمات المرتبطة بالاستيراد.

كما تساعد متابعة الأسعار بشكل يومي في اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة، سواء فيما يتعلق بالادخار أو الاستثمار أو التخطيط للإنفاق.