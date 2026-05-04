باسم مرسي: أنا أول واحد قولت بن شرقي يلعب مهاجم

قال باسم مرسي لاعب الزمالك السابق، ان مشاكل أوضة اللبس لا احد يشعر بها داخل الأهلي عندما يحقق الفوز.



وتابع باسم مرسي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: فنيا الأهلي بعيد جدا.. فنيا الأهلي مش كويس لو الأهلي بيكسب محدش هيحس بمشاكل اوضة اللبس.

واضاف: قبل الماتش الناس كانت بتقول بن شرقي وزيزو وإمام يمشوا.. بعد الماتش قالوا يقعدوا.. ليه عشان مفيش رؤية.



وتابع: انا اول واحد قولت بن شرقي يلعب مهاجم ولما لعب مهاجم تألق في ماتش الزمالك، والإعلام يخطط لمساعدة الاهلي في الموسم الجديد عكس الزمالك.

وواصل: مش مشكله اخسر من الأهلي بس اخد الدوري في الاخر.. ودي حصلت في ٢٠١٤ مع فيريرا.. خسرنا من الأهلي بس خدنا الدوري، انا مش متساوي مع بيراميدز الدوري لو خلص دلوقتي انا اخده.