سعر الدولار اليوم الأحد 1 فبراير 2026 أمام الجنيه في البنوك المصرية

سعر الدولار الآن .. شهد سعر الدولار اليوم الأحد 1 فبراير 2026 حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، وذلك في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وسط متابعة يوميّة من جانب المواطنين والمستثمرين لحركة سعر الصرف، في ظلّ استمرار اهتمام الأسواق المحلية بتطورات أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، لما له من تأثير مباشر على الأسعار والتجارة وحركة الاستيراد والتصدير.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 فبراير 2026 مستويات متقاربة في مختلف البنوك، وهو ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، بالتزامن مع انتظام التعاملات البنكية واستقرار مؤشرات العرض والطلب خلال الفترة المسائية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري تسجيل سعر الدولار اليوم الأحد 1 فبراير 2026 نحو 47.08 جنيهًا للشراء و47.18 جنيهًا للبيع، وهو السعر المرجعي الذي تعتمد عليه البنوك في تسعير العملة الأمريكية، ويعكس هذا المستوى استمرار حالة التوازن النسبي في سوق النقد الأجنبي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، ليواصل البنك تثبيت سعر العملة الأمريكية عند نفس المستويات المسجلة خلال التعاملات المسائية، مع استمرار الإقبال المعتاد من العملاء على خدمات تحويل العملات.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأحد 1 فبراير 2026 إلى نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته المسجل في عدد من البنوك الحكومية، بما يعكس تقارب السياسات التسعيرية داخل القطاع المصرفي الرسمي.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

أما سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان فقد سجل اليوم نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، دون تغيير ملحوظ مقارنة بالتعاملات السابقة، في ظل استقرار حجم الطلب على الدولار داخل البنك.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

وسجل سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي اليوم الأحد 1 فبراير 2026 نحو 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع، ليأتي أقل قليلًا من بعض البنوك الأخرى، مع استمرار البنك في تقديم خدمات الصرف وفق آليات السوق.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع، مسجلًا استقرارًا واضحًا خلال التعاملات المسائية، وسط متابعة من العملاء لتحركات سعر الصرف اليومية.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي اليوم نحو 47.09 جنيه للشراء و47.19 جنيه للبيع، ليواصل المصرف تثبيت السعر ضمن النطاق السعري السائد في أغلب البنوك المصرية.

سعر الدولار في المصرف المتحد

أما في المصرف المتحد، فقد بلغ سعر الدولار اليوم الأحد 1 فبراير 2026 نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، محافظًا على نفس المستويات دون أي تغيرات ملحوظة.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم نحو 47.08 جنيه للشراء و47.18 جنيه للبيع، متوافقًا مع السعر المعلن من البنك المركزي المصري، في إطار الالتزام بالسياسات النقدية المعلنة.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وبالنسبة إلى سعر الدولار في بنك القاهرة، فقد سجل اليوم نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، ليستمر البنك في عرض السعر ذاته خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الأحد 1 فبراير 2026 نحو 47.08 جنيه للشراء و47.18 جنيه للبيع، دون تسجيل أي تغيرات مقارنة ببداية اليوم.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

أما سعر الدولار في بنك الكويت الوطني فقد بلغ اليوم نحو 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع، ليأتي ضمن أقل الأسعار المعروضة في القطاع المصرفي خلال التعاملات المسائية.

ويواصل المواطنون متابعة سعر الدولار بشكل يومي، نظرًا لارتباطه المباشر بأسعار السلع والخدمات، إلى جانب تأثيره على قرارات الاستيراد والاستثمار، في وقت تواصل فيه البنوك المصرية الإعلان عن أسعار الصرف بصورة منتظمة لضمان الشفافية واستقرار السوق.