رمضان 2026 | موعد عرض مسلسل عين سحرية بطولة عصام عمر

أعلنت الصفحة الرسمية لقناة "ON E" توقيت عرض مسلسل "عين سحرية " بطولة عصام عمر وباسم سمرة، حيث يعرض المسلسل في النصف الأول من شهر رمضان الساعة 10:45 مساءً والإعادة 3:45 صباحا، 10:15صباحاً.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، هم: عصام عمر، باسم سمرة، عمرو عبد الجليل، سما إبراهيم، محمد علاء، فاتن سعيد، إلى جانب رباب ممتاز، في توليفة تمثيلية قوية تعد بتقديم عمل درامي مختلف.

مسلسل عين سحرية من تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، يناقش عددا من القضايا الإنسانية المعاصرة من زوايا غير تقليدية، في حبكة درامية تعتمد على التشويق وتطور الشخصيات.