بأسلوب المغافلة.. سقوط عصابة سرقة الذهب من محلات المشغولات الذهبية بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من مالك محل للمشغولات الذهبية كائن بدائرة القسم بتضرره من قيام 3 سيدات بسرقة كمية من المصوغات الذهبية من داخل المحل ملكه"بأسلوب المغافلة".

بالفحص وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سائق ،4 سيدات "عناصر جنائية مسجلة خطر") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بتاريخ 21/ الجارى على النحو المشار إليه، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بأسلوب "المغافلة" ، وضبط بحوزتهم (جزء من المسروقات المستولى عليها - مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى")، وتم بإرشادهم ضبط باقى المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائهم سيئى النية (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") "أمكن ضبطهم".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.