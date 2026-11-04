تحرك جديد ضد مانشستر سيتي بسبب القضية المالية.. مطالبات بفتح تحقيق جديد

كشفت تقارير صحفية عن تحركات جديدة داخل أروقة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن الملف المالي لنادي مانشستر سيتي، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بخرق 114 قاعدة من اللوائح المالية، خلال الفترة الممتدة من عام 2009 وحتى 2018.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد وجهت اتهامات رسمية إلى مانشستر سيتي تتعلق بمخالفات مالية على مدار 9 مواسم، في قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل الكرة الإنجليزية، وسط احتمالات تعرض النادي لعقوبات حال ثبوت الاتهامات، قد تصل إلى خصم نقاط من رصيده.

مطالبات بفتح تحقيق جديد ضد مانشستر سيتي

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية، نقلًا عن صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية، أن عددًا من مسؤولي أندية الدوري الإنجليزي طالبوا بفتح تحقيق جديد بشأن الوضع المالي لمانشستر سيتي خلال الفترة التي أعقبت عام 2018، في ظل وجود انقسام بين الأندية حول كيفية التعامل مع الملف.

وأشارت التقارير إلى أن المطالبات الجديدة تستند إلى تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين مسؤولي مانشستر سيتي وعدد من الجهات الراعية المرتبطة بأبوظبي، ومدى تأثير تلك العلاقات على الإيرادات المعلنة للنادي، وهو ما دفع بعض الأطراف إلى المطالبة بتوسيع نطاق التحقيق.

انقسام داخل الدوري الإنجليزي بشأن القضية

في المقابل، توجد معارضة لفكرة فتح تحقيق جديد ضد مانشستر سيتي، بسبب المخاوف من تداعيات استمرار القضية لفترة طويلة، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على سمعة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وترى بعض الأطراف أن إعادة فتح الملف قد تؤدي إلى إطالة أمد النزاع القانوني لسنوات إضافية، خاصة أن القضية الحالية لم تصل بعد إلى قرار نهائي، وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات القانونية.

كما طُرح مقترح باستخدام احتمالية فتح تحقيق جديد كورقة ضغط خلال المفاوضات المتعلقة بالعقوبات المحتملة على النادي، بدلًا من الدخول في مسار قانوني جديد قد يستغرق وقتًا طويلًا.

مانشستر سيتي ينتظر حسم الاتهامات المالية

وفي الوقت الذي تتواصل فيه التكهنات بشأن مستقبل القضية، يتمسك مانشستر سيتي بموقفه الرافض للاتهامات الموجهة إليه، وكان النادي قد أنكر ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه، وخاض الإجراءات القانونية للدفاع عن موقفه.

ولا يزال ملف الاتهامات المالية محل متابعة واسعة داخل إنجلترا، في انتظار حسم الإجراءات المتعلقة بالقضية، وتحديد الموقف النهائي للنادي من الاتهامات التي تعود إلى سنوات طويلة.