بسعر يتجاوز 800 ألف جنيه.. عمرو دياب يخطف الأنظار بسلسلة فاخرة في الجونة

خطف النجم عمرو دياب الأنظار خلال حفله الأخير في مدينة الجونة، ليس فقط بأغانيه وتصريحاته ومواقفه الطريفة مع النجوم والجمهور، ولكن أيضًا بإطلالته التي حملت تفصيلة لافتة، بعدما ظهر بسلسلة مميزة ارتداها للمرة الأولى، لتصبح واحدة من أبرز تفاصيل مظهره خلال الحفل.

عمرو دياب يتألق بمجوهرات فاخرة من Chopard

تميزت إطلالة عمرو دياب بارتدائه سلسلة من دار المجوهرات العالمية Chopard، تنتمي إلى مجموعة Happy Hearts، وجاءت بتصميم طويل من نوع «سوتوار»، مصنوع من الذهب الوردي المنتج وفق معايير أخلاقية، ومزين بأحجار باللون الأخضر، ما أضفى لمسة مختلفة على إطلالته.

ووفقًا للسعر المتداول للتصميم، تصل قيمة السلسلة إلى نحو 14 ألفًا و600 دولار أمريكي، بما يعادل قرابة 807 آلاف و526 جنيهًا مصريًا، لتلفت القطعة الفاخرة الأنظار إلى اختيارات الهضبة في عالم الإكسسوارات والمجوهرات.

تفاصيل إطلالة الهضبة في الجونة

لم تقتصر أجواء الحفل على الإطلالة اللافتة، إذ تفاعل عمرو دياب مع الحضور من النجوم والجماهير، وحرص على المزاح معهم وإطلاق التصريحات التي أضفت أجواء من المرح على الحفل.

ويواصل الهضبة لفت الأنظار بإطلالاته التي تجمع بين الأسلوب العصري والإكسسوارات الفاخرة، لتظل تفاصيل أزيائه محط اهتمام متابعيه، بالتوازي مع حضوره الغنائي وتفاعله مع الجمهور في المناسبات الفنية.