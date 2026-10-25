6 إلى 8 أكواب يوميًا.. دراسة صينية تكشف مفاجأة عن الشاي وصحة القلب

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن أخبارًا سعيدة لمحبي الشاي، في ظل نتائج دراسة صينية حديثة تناولت العلاقة بين تناول الشاي وصحة القلب والأوعية الدموية، وأشارت إلى ارتباط شربه بانتظام بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية

وتسلط الدراسة الضوء على فوائد الشاي المحتملة لصحة القلب، لكنها لا تعني أن زيادة استهلاكه تضمن الوقاية من الأمراض، إذ تظل النتائج قائمة على الارتباط الإحصائي، وليس إثبات علاقة سببية مباشرة.

دراسة صينية تكشف علاقة الشاي بصحة القلب

بحسب البيانات الواردة عن الدراسة، التي نُشرت في أكتوبر 2026 بمجلة Journal of Internal Medicine، اعتمد الباحثون على بيانات نحو 486 ألف شخص بالغ في الصين، ضمن مشروع China Kadoorie Biobank، مع فترة متابعة وسيطة بلغت 9.05 سنوات.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين اعتادوا شرب الشاي ثلاثة أيام أسبوعيًا أو أكثر ارتبطت لديهم مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية بانخفاض بلغ نحو 11%، مقارنة بغيرهم، وشملت الأمراض التي تناولها التحليل أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وغيرها من اضطرابات الأوعية الدموية.

الشاي الأسود أم الأخضر.. أيهما أفضل للقلب؟

أشارت النتائج المعروضة إلى أن الارتباط بانخفاض المخاطر كان أكثر اتساقًا مع الشاي الأسود مقارنة بالشاي الأخضر، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن الشاي الأسود أفضل لجميع الأشخاص، أو أن الشاي الأخضر يفتقر إلى الفوائد الصحية.

ويحتوي الشاي بنوعيه على مركبات نباتية، من بينها البوليفينولات، التي تحظى باهتمام الباحثين لدورها المحتمل في دعم صحة الأوعية الدموية، مع اختلاف تركيب هذه المركبات باختلاف نوع الشاي وطريقة تحضيره.

6 إلى 8 أكواب يوميًا.. هل هذه هي الكمية الأفضل؟

بحسب الملخص المتاح لنتائج الدراسة، ظهر الارتباط الأكبر بانخفاض المخاطر لدى الأشخاص الذين تناولوا نحو 6 إلى 8 أكواب من الشاي يوميًا.

ومع ذلك، لا ينبغي اعتبار هذه الكمية توصية طبية عامة للجميع؛ فمحتوى الشاي من الكافيين يختلف حسب النوع والتركيز وحجم الكوب، كما أن الإفراط في الكافيين قد يسبب الأرق والخفقان لدى بعض الأشخاص، وقد لا تناسب هذه الكمية الحوامل أو الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الكافيين.

احذر شرب الشاي شديد السخونة

ومن النقاط المهمة التي تناولتها النتائج، أن شرب الشاي بدرجة حرارة مرتفعة جدًا ارتبط بزيادة نسبية بلغت 16% في مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية، وفقًا للبيانات الواردة في ملخص الدراسة.

لذلك، يُفضّل ترك الشاي حتى يبرد قليلًا قبل تناوله، وتجنب شربه وهو شديد السخونة، خاصة أن تناول المشروبات شديدة السخونة بصورة متكررة يرتبط أيضًا بمخاطر صحية أخرى، من بينها زيادة خطر الإصابة بسرطان المريء.

أفضل وقت لشرب الشاي للحفاظ على الحديد

رغم الفوائد المحتملة للشاي، فإن توقيت تناوله مهم، خاصة للأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد أو الأنيميا.

فالمركبات الموجودة في الشاي قد تقلل امتصاص الحديد غير الهيمي الموجود في الأطعمة النباتية، لذلك يُفضّل الفصل بين الوجبات الغنية بالحديد وشرب الشاي بساعة إلى ساعتين، بدلًا من تناوله مباشرة بعد الأكل. ويكتسب ذلك أهمية خاصة للحوامل والأشخاص الأكثر عرضة لنقص الحديد.

الشاي السادة أفضل من إضافة السكر

وللاستفادة من الشاي ضمن نظام غذائي متوازن، يُفضّل تناوله دون سكر أو مع تقليل الكمية المضافة قدر الإمكان، لأن الإكثار من السكر المضاف يزيد السعرات الحرارية وقد يساهم في زيادة الوزن وارتفاع مخاطر اضطرابات التمثيل الغذائي.

وفي النهاية، يظل الشاي مشروبًا يمكن إدراجه ضمن نمط حياة صحي، لكن الحفاظ على صحة القلب يعتمد على مجموعة من العوامل، تشمل التغذية المتوازنة، والنشاط البدني، والامتناع عن التدخين، وضبط ضغط الدم والسكر والكوليسترول، وليس على تناول الشاي وحده.