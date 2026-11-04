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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهند .. مقتل شخصين وتدمير أكثر من 300 منزل جراء إعصار موراسو بولاية أندرا براديش

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام هندية بمقتل شخصين على الأقل وتدمير أكثر من 300 منزل جراء إعصار "موراسو" في ولاية أندرا براديش الهندية.

وبدأت السلطات الهندية  الاثنين الماضي في إجلاء ​السكان من منطقة الساحل الشرقي للبلاد، ‌قبل يوم من الموعد المتوقع لوصول عاصفة إعصارية عاتية إلى اليابسة في منطقة ​لا تزال تتعافى من إعصار ​مميت اجتاحها الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يكون الإعصار ​موراسو أقل شدة من الإعصار أرناب الذي ​اجتاح المنطقة الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وتدمير عشرات المنازل وإتلاف محاصيل.

ووصل الإعصار موراسو إلى اليابسة في الساعات الأولى ‌من الثلاثاء.

وقال براكار جين مدير هيئة إدارة الكوارث بولاية أندرا براديش لرويترز  "تم إجلاء نحو 2000 شخص، ​ولا ​تزال العملية ⁠مستمرة. ونعتزم إجلاء نحو 30 ألف شخص".

وتشكل الإعصار فوق ​خليج البنغال، وهو منطقة تتعرض ​لأعاصير مدارية تسببت في عواصف مميتة على الساحل الشرقي للهند.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن ​تتعرض ولايتا تاميل نادو ​وأندرا براديش، على الساحل الجنوبي الشرقي للهند، لأسوأ ​تبعات الإعصار.

الهند ولاية أندرا براديش ولاية تاميل نادو إعصار موراسو

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