المركزى للمبيدات.. الزراعة تكشف نتائج فحص 4064 عينة خلال أكتوبر

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود المعمل المركزي للمبيدات، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر أكتوبر 2026، والتي تضمنت فحص وتحليل إجمالي 4,064 عينة، في إطار دوره الرقابي والمعملي الداعم لسلامة المنتجات الزراعية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف أعمال الرقابة والرصد على متبقيات المبيدات، وتعزيز منظومة سلامة الغذاء، والارتقاء بكفاءة التحاليل المعملية، وتحت متابعة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأكد الدكتور فرج ملهط، مدير المعمل المركزي للمبيدات، استمرار المعمل في تنفيذ خطط وبرامج الرصد والفحص والتحليل، وفقًا للمعايير والإجراءات الفنية المعتمدة، مشيرًا إلى أن إجمالي العينات التي تم التعامل معها خلال أكتوبر توزعت على عدد من الأنشطة المتخصصة، بما يعكس تنوع المهام الرقابية والمعملية التي ينفذها المعمل.

وأوضح أن حصيلة الأعمال تضمنت 3,518 عينة ضمن برنامج رصد متبقيات المبيدات، و52 عينة في إطار دراسات متبقيات المبيدات قبل الحصاد، بالإضافة إلى 6 عينات لإعادة التحليل بقسم التحليل، و261 عينة تجريبية، فضلًا عن 227 عينة ضمن أعمال البصمة والجمارك.

وأشار مدير المعمل إلى أن هذه الأنشطة تمثل محاور متكاملة للعمل المعملي والرقابي، حيث تسهم برامج الرصد في متابعة مستويات متبقيات المبيدات، بينما تدعم دراسات ما قبل الحصاد تقييم المتبقيات خلال مراحل إنتاج المحاصيل، إلى جانب أعمال إعادة التحليل والفحوص التجريبية، والمهام المرتبطة بالبصمة والجمارك.

وأضاف أن المعمل يواصل تطوير منظومة العمل الفني والتحليلي، وتعزيز كفاءة إجراء الفحوص، وتقديم الدعم العلمي والمعملي للجهات المعنية، بما يسهم في دعم منظومة الرقابة الوقائية، وتوفير نتائج تحليلية دقيقة تستند إلى أسس علمية معتمدة.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو إحكام الرقابة على المنتجات الزراعية، وتعزيز منظومة سلامة الغذاء، وحماية صحة المواطنين، فضلًا عن دعم الصادرات الزراعية المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، من خلال الالتزام بالمعايير والاشتراطات الدولية المنظمة لتداول وتصدير المنتجات الزراعية.

ويؤكد مركز البحوث الزراعية، من خلال المعمل المركزي للمبيدات، استمرار جهوده في دعم منظومة الرقابة والرصد والتحليل، وتطوير الخدمات المعملية والبحثية، بما يعزز الثقة في جودة وسلامة المنتج الزراعي المصري ويدعم استدامة القطاع الزراعي.