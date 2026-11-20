أعلنت القوات المسلحة العراقية إعداد خطط تنسيقية مع الجهات المعنية والحكومة المحلية بالدولة لإعادة الخدمات وتأهيل البنى التحتية في ناحية "جرف النصر"، وسط العراق، تمهيداً لعودة النازحين، مؤكدة فتح الطرق صباح يوم غد /السبت/.
وكانت قوات حكومية عراقية قد دخلت إلى منطقة "جرف النصر"، التي كانت تُعرف سابقاً باسم "جرف الصخر"، المعقل الرئيسي لفصيل ما تسمى بـ"كتائب حزب الله".
وقال صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم /الجمعة/، إن المرحلة اللاحقة ستشهد إعداد خطط تنسيقية مع الجهات ذات العلاقة والحكومة المحلية لإعادة الخدمات وتأهيل البنى التحتية في الناحية، تمهيداً لعودة سكانها.
وأضاف أن عملية إعادة الانتشار في ناحية "جرف النصر" تسير وفق ما مخطط لها وبانسيابية عالية، وحسب الإجراءات الموضوعة، مع الحرص على التنفيذ الكامل والسريع.
وأعلن أن يوم غد سيشهد الافتتاح الرسمي لطريق "جسر الفاضلية" باتجاه محافظة كربلاء، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن أيضاً فتح الطرق الرابطة بالمحافظات الأخرى، ومنها الطرق المؤدية إلى عامرية الصمود ومحافظة الأنبار، بعد استكمال مراحل الانتشار وتأمين المنطقة.