زد يكتسح غزل المحلة برباعية في افتتاح دوري الشباب مواليد 2007



حقق فريق زد مواليد 2007 فوزًا كبيرًا على غزل المحلة بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري العام للشباب، والتي أقيمت على ملعب زد.

وسجل محمود سلطان ثلاثة أهداف «هاتريك»، بينما أضاف علاء أحمد الهدف الرابع، ليبدأ زد مشواره في البطولة بانتصار قوي وأداء هجومي مميز.



ويقود الفريق فنيًا باولو سامبايو، ويعاونه ك. إسلام محمد عبدالعزيز «زيزو» مدربًا عامًا، وك. عمرو أحمد عبدالله مدربًا لحراس المرمى.

ويضم الجهاز الإداري والطبي كلًا من: أحمد هندي إداريًا، أحمد وجيه إداريًا عامًا، د. عمر مدحت ود. عمران صلاح أخصائيين، بينما يتولى ك. محمد الشاذلي تدريب الأحمال، ويعاونه ك. محمود رضا، مع مسؤولي المهمات يوسف ومازن.