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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بخلاف السكني والمحلات.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين

الإيجار القديم
الإيجار القديم
عبد الرحمن سرحان

يبحث عدد كبير من المستأجرين وأصحاب العقارات عن موعد انتهاء عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين

حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 مدة انتقالية لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، بحيث تنتهي هذه العقود بانقضاء 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك أو إبرام اتفاق جديد.

وبدأ العمل بالقانون في 7 مارس 2022، وبالتالي تنتهي المدة القانونية المقررة للعقود المخاطبة بأحكامه في 7 مارس 2027، على أن يكون الإخلاء وتسليم العين المؤجرة اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة، ما لم يوجد اتفاق آخر بين المؤجر والمستأجر.

من هم الأشخاص الاعتباريون المخاطبون بالقانون؟

ويقصد بالأشخاص الاعتبارية الجهات التي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة، ومن بينها الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات وغيرها من الكيانات القانونية، متى كانت مستأجرة لأماكن لغير غرض السكنى وخاضعة لأحكام قوانين الإيجار القديم.

ويختلف وضع هذه الفئة عن عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، إذ صدر القانون رقم 10 لسنة 2022 تحديدًا لتنظيم أوضاع الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، بعد الحكم بعدم دستورية الامتداد القانوني لعقود هذه الفئة.

ماذا يحدث بعد انتهاء مدة الـ5 سنوات؟

مع انتهاء المدة المحددة في القانون، ينتهي عقد الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية المخاطبين بأحكام القانون، ويلتزم المستأجر بإخلاء العين وتسليمها إلى المالك.

وفي المقابل، يمكن للطرفين الاتفاق على استمرار العلاقة الإيجارية من خلال تحرير عقد جديد بالشروط والقيمة الإيجارية التي يتم الاتفاق عليها، إذ لا يمنع القانون الطرفين من التراضي على استمرار العلاقة الإيجارية بصورة جديدة.

زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين

ولم يقتصر القانون رقم 10 لسنة 2022 على تحديد موعد انتهاء العقود، وإنما وضع كذلك نظامًا لزيادة القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.

ونص القانون على أن تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، ثم تزداد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% من آخر قيمة قانونية مستحقة وفقًا للقانون.

هل يمكن إخلاء المستأجر قبل انتهاء الخمس سنوات؟

تحديد مدة الخمس سنوات لا يعني أن العين لا يمكن إخلاؤها قبل انتهاء هذه المدة في جميع الأحوال؛ إذ تظل أسباب الإخلاء الأخرى المنصوص عليها قانونًا قائمة، فضلًا عن إمكانية الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة.

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