الأهلي يكشف تفاصيل إصابة «كوكا» وخضوعه لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل

كشف الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طبيعة إصابة أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق

قال جاب الله إن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها اللاعب أحمد نبيل كوكا، كشفت عن إصابته بشد من الدرجة الثانية أسفل العضلة الخلفية اليسرى.

وأكد جاب الله أن اللاعب يخضع خلال الفترة القادمة لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل، حتى يتعافى بشكل كامل.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن السبب وراء اعتماد المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على أحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الأخيرة.

سر تفضيل كوكا في الجبهة اليسري في الأهلي

وأوضح المصدر أن عموتة اتجه إلى الدفع بكوكا في هذا المركز بعد عدم ظهور كريم فؤاد بالمستوى المنتظر منه عندما حصل على فرصة المشاركة في الجبهة اليسرى، الأمر الذي دفع الجهاز الفني إلى البحث عن بديل قادر على تقديم الإضافة المطلوبة.

وأشار إلى أن كوكا أصبح أحد الخيارات التي يعتمد عليها الجهاز الفني في هذا المركز، خاصة في ظل رغبة عموتة في تحقيق أكبر قدر من التوازن داخل تشكيل الفريق والاستفادة من إمكانيات اللاعبين المتاحين لديه.

وأضاف المصدر أن توفيق محمد، الوافد الجديد من صفوف فريق بتروجت إلى صفوف الأهلي، لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للتأقلم مع أجواء الفريق، موضحًا أن اللاعب يشعر بحالة من الرهبة الطبيعية بعد انتقاله إلى نادٍ جماهيري كبير، خصوصًا أنه لم يسبق له خوض تجربة اللعب تحت هذا القدر من الضغط الجماهيري.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني لا يتعجل الدفع بتوفيق محمد بصورة أساسية، ويعمل على مساعدته في التخلص من هذه الرهبة والانسجام مع زملائه، تمهيدًا للاستفادة من قدراته خلال المرحلة المقبلة.