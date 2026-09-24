ماذا يحدث للجسم عند تناول المشروبات الغازية يومياً؟ دراسة تكشف مفاجأة

إن تناولك اليومي لـ المشروبات الغازية يضرك أكثر من مجرد لحظات المتعة القصيرة التي تمنحها لحاسة التذوق لديك. قد تبدو غير ضارة، لكن الأبحاث الحديثة أثارت تساؤلات حول تأثير هذا الاستهلاك اليومي للمشروبات السكرية على معدتك.

أظهرت دراسة جديدة شملت أكثر من 112 ألف بالغ أمريكي أن الأشخاص الذين يتناولون مشروبًا واحدًا على الأقل من المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا، يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بمقدار 2.45 مرة مقارنةً بمن يتناولون هذه المشروبات أقل من مرة واحدة شهريًا. وقد نُشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة Gastro Hep Advances.

من المهم ملاحظة أن هذه الدراسة لا تثبت أن تناول المشروبات السكرية يسبب سرطان المعدة بشكل مباشر. ما فعله الباحثون هو تتبع عادات الأكل والشرب لدى المشاركين، ودراسة تأثير ذلك على الإصابة بالسرطان بمرور الوقت، مما يجعلها دراسة رصدية.

ماذا وجد الباحثون؟



استخدم فريق البحث بيانات من دراستين طويلتي الأمد، هما دراسة صحة الممرضات ودراسة متابعة العاملين في المجال الصحي. وشملت هاتان الدراستان معًا 112284 مشاركًا، وسجلتا 278 حالة إصابة بسرطان المعدة خلال أكثر من 3.2 مليون سنة شخصية من المتابعة.

أظهرت دراسة أن المشاركين الذين تناولوا مشروبًا واحدًا على الأقل مُحلى بالسكر يوميًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بمقدار 2.45 مرة مقارنةً بمن تناولوا أقل من مشروب واحد شهريًا. وظلت هذه النتيجة ثابتة حتى بعد أن أخذ الباحثون في الاعتبار عدة عوامل أخرى محتملة. ومن المثير للاهتمام أن هذه العلاقة لوحظت لدى كل من الرجال والنساء. ففي دراسة صحة الممرضات، ارتبط تناول أكثر من مشروب سكري واحد يوميًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة بمقدار 3.04 مرة مقارنةً بتناوله بشكل نادر جدًا. وشملت هذه المشروبات جميع أنواع المشروبات، من المشروبات الغازية إلى العصائر والليموناضة والمشروبات الرياضية. كما وجد الباحثون أن ارتفاع معدل تناول الفركتوز بشكل عام يرتبط بزيادة معدل الإصابة بسرطان المعدة.





لماذا قد يكون السكر مرتبطًا بسرطان المعدة؟



لم يتوصل الباحثون بعد إلى إجابة قاطعة. أحد التفسيرات المحتملة لذلك هو أن الإفراط في تناول المشروبات السكرية قد يُسهم في مقاومة الأنسولين، وزيادة الوزن، والالتهابات المزمنة. وقد لوحظت هذه التغيرات الأيضية سابقًا، ورُبطت بتطور العديد من الأمراض، بما في ذلك بعض أنواع السرطان. قد يكون للفركتوز دور في مسارات الأيض والالتهابات، مع أن الدراسة الجديدة لا تُثبت أن الفركتوز نفسه يُسبب سرطان المعدة.

هناك عامل مهم آخر: عدوى جرثومة المعدة (هيليكوباكتر بيلوري) تُعد عامل خطر معروفًا للإصابة بسرطان المعدة. فحص الباحثون حالة الإصابة بهذه الجرثومة لدى مجموعة أصغر تضم 940 مشاركًا، ولم يجدوا أي ارتباط بين تناول المشروبات السكرية والإصابة بها. مع ذلك، يبقى محدودية المعلومات المتاحة حول جرثومة المعدة أحد أوجه القصور في هذه الدراسة.

هل يجب عليك التوقف عن شرب المشروبات السكرية؟



لا تُعدّ هذه النتائج سببًا للافتراض بأن تناول المشروبات الغازية من حين لآخر يُسبب السرطان. في الواقع، كان العدد الإجمالي لحالات سرطان المعدة في هذه الدراسة الكبيرة صغيرًا نسبيًا، حيث بلغ 278 حالة من بين أكثر من 112,000 مشارك. مع ذلك، فإن تقليل استهلاك المشروبات السكرية له فوائد صحية تتجاوز مسألة سرطان المعدة. يرتبط الاستهلاك المنتظم بالفعل بزيادة الوزن والسمنة وداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية. توصي منظمة الصحة العالمية بالحفاظ على استهلاك السكريات الحرة أقل من 10% من إجمالي الطاقة اليومية، مع إمكانية تحقيق فوائد إضافية عند استهلاكها بنسبة أقل من 5%.

لم يجد الباحثون أيضاً أي زيادة مماثلة في حالات سرطان المعدة المرتبطة بالمشروبات المُحلاة صناعياً بعد الأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى. لكن هذا لا يعني أن المشروبات المُحلاة صناعياً خالية من المخاطر؛ فالأبحاث حول آثارها الصحية طويلة الأمد لا تزال جارية.

في الوقت الراهن، تكمن أهم النتائج في كونها أقل إثارةً للدهشة، ولكنها قد تكون مفيدة: إن تناول المشروبات السكرية يومياً عادةٌ تستحق إعادة النظر. تُضاف هذه النتائج الجديدة إلى المخاوف القائمة بشأن الاستهلاك المتكرر للمشروبات المُحلاة بالسكر، في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت هذه المشروبات نفسها تلعب دوراً مباشراً في الإصابة بسرطان المعدة.