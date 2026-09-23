لو بتعاني من ضغط الدم.. 3 بدائل صحية لـ الملح

يمكن أن تخفض بدائل الملح القائمة على البوتاسيوم ضغط الدم الانقباضي بما يصل إلى 6 ملم زئبق وضغط الدم الانبساطي بما يصل إلى 2 ملم زئبق، ولكنها قد تكون غير آمنة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو الكبد أو مرض السكري.

كما يمكن للخل، عند تناوله يومياً بكميات صغيرة، أن يقلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بحوالي 3 ملم زئبق.

كما تحتوي ثمار الحمضيات مثل الليمون والبرتقال على مركبات تعمل على توسيع الأوعية الدموية وتساعد على خفض ضغط الدم.

ونستعرض في هذا التقرير كيف يمكن لبدائل الملح، كالأعشاب والخل والحمضيات، أن تخفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

بدائل الملح

- الخل

يعطي الخل نكهةً لاذعةً ومذاقاً منعشاً على الأطعمة، كما تُضفي بعض أنواعه، مثل الخل البلسمي، نكهة قوية، مما يُعزز المذاق دون الحاجة إلى إضافة الملح الموجود في خيارات أخرى مثل صلصة الصويا أو صلصة ورشستر.

قد يساعد حمض الأسيتيك الموجود في الخل على خفض ضغط الدم، وجدت مراجعة أجريت عام 2022 أن تناول حوالي ملعقتين كبيرتين (30 ملليلترًا) من الخل يوميًا يمكن أن يقلل ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بحوالي 3 ملم زئبق

- الاعشاب الطازجة و المجففة

الزعتر وإكليل الجبل والمريمية أن تُضفي نكهات مميزة على الطعام، كما يمكن إضافة بعض الأعشاب الطازجة، مثل الريحان والطرخون والبقدونس والنعناع والثوم المعمر والشبت، إلى السلطات أو استخدامها في تتبيل الصلصات واليخنات.

من الأعشاب التي يُعتقد أن لها تأثيرات خافضة لضغط الدم : الكزبرة، وعشب الليمون، والمريمية، والريحان الحلو

- الثوم

غالباً ما يُضفي الثوم نكهة أساسية على الأطعمة المطبوخة، كما أنه يُعطي نكهة ثومية قوية تُقلل الحاجة إلى الملح.

إن تأثيرات الثوم على ضغط الدم موثقة على نطاق واسع، فهو يساعد على زيادة أكسيد النيتريك ويمنع عمل الإنزيمات المحولة للأنجيوتنسين (ACEs) ، وهي نفس الإنزيمات التي تستهدفها أدوية ضغط الدم مثل لوتينسين (بينازيبريل) وفاسوتيك (إينالابريل).

المصدر verywellhealth