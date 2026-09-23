قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي ينفرد بتفاصيل تحقيق سري في الزمالك بسبب تسريب تفاصيل صفقة بيزيرا
استقبال حافل بالورود والألحان .. تفاصيل زيارة البابا تواضروس لكنائس العبور ورسالته لشعب الكنيسة .. صور
رئيس الوزراء العراقي والرئيس الإيراني يبحثان التطورات بالمنطقة وجهود تعزيز الأمن والاستقرار
البابا تواضروس يستكمل «قوانين روحية للحياة» .. ويؤكد: الصليب علامة الحب الكامل .. صور
فيروس إبشتاين-بار.. مرض غامض يصيب الإنسان في صمت وهذه أسبابه
من أمريكا وتركيا.. أضا يكشف عن عرضين يهددان استمرار محمد هاني مع الأهلي
جمال الزهيري : إيقاف رمضان صبحي خسارة كبيرة للكرة المصرية
زوجة سامي عبد الحليم: خالد النبوي مبقاش يسأل عليه
أمام مجلس الأمن.. رئيس "أوبن إيه آي" يقر بمخاطر الذكاء الاصطناعي ويحذر من "الفخ"
عايزة مشاهدات وفلوس .. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها
فعاليات اليوم الوطني السعودي ترسم مشاهد الفرح في أرجاء المملكة
محمد أضا: بيراميدز يتراجع عن التفريط في مهند لاشين .. والأهلي يترقب موقفه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لو بتعاني من ضغط الدم.. 3 بدائل صحية لـ الملح

الملح
الملح
نهى هجرس

يمكن أن تخفض بدائل الملح القائمة على البوتاسيوم ضغط الدم الانقباضي بما يصل إلى 6 ملم زئبق وضغط الدم الانبساطي بما يصل إلى 2 ملم زئبق، ولكنها قد تكون غير آمنة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو الكبد أو مرض السكري.

كما يمكن للخل، عند تناوله يومياً بكميات صغيرة، أن يقلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بحوالي 3 ملم زئبق.

كما تحتوي ثمار الحمضيات مثل الليمون والبرتقال على مركبات تعمل على توسيع الأوعية الدموية وتساعد على خفض ضغط الدم.

ونستعرض في هذا التقرير كيف يمكن لبدائل الملح، كالأعشاب والخل والحمضيات، أن تخفض ضغط الدم بشكل طبيعي. 

بدائل الملح

- الخل

يعطي الخل نكهةً لاذعةً ومذاقاً منعشاً على الأطعمة، كما تُضفي بعض أنواعه، مثل الخل البلسمي، نكهة قوية، مما يُعزز المذاق دون الحاجة إلى إضافة الملح الموجود في خيارات أخرى مثل صلصة الصويا أو صلصة ورشستر.

قد يساعد حمض الأسيتيك الموجود في الخل على خفض ضغط الدم، وجدت مراجعة أجريت عام 2022 أن تناول حوالي ملعقتين كبيرتين (30 ملليلترًا) من الخل يوميًا يمكن أن يقلل ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بحوالي 3 ملم زئبق

- الاعشاب الطازجة و المجففة

الزعتر وإكليل الجبل والمريمية أن تُضفي نكهات مميزة على الطعام، كما يمكن إضافة بعض الأعشاب الطازجة، مثل الريحان والطرخون والبقدونس والنعناع والثوم المعمر والشبت، إلى السلطات أو استخدامها في تتبيل الصلصات واليخنات.

من الأعشاب التي يُعتقد أن لها تأثيرات خافضة لضغط الدم : الكزبرة، وعشب الليمون، والمريمية، والريحان الحلو

- الثوم

غالباً ما يُضفي الثوم نكهة أساسية على الأطعمة المطبوخة، كما أنه يُعطي نكهة ثومية قوية تُقلل الحاجة إلى الملح.

إن تأثيرات الثوم على ضغط الدم موثقة على نطاق واسع، فهو يساعد على زيادة أكسيد النيتريك ويمنع عمل الإنزيمات المحولة للأنجيوتنسين (ACEs) ، وهي نفس الإنزيمات التي تستهدفها أدوية ضغط الدم مثل لوتينسين (بينازيبريل) وفاسوتيك (إينالابريل).

المصدر verywellhealth 

الملح أضرار الملح بدائل الملح الخل الحمضيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح و33 درجة بالقاهرة

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح ودرجة الحرارة 33 بالقاهرة

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

طلاب مدرسة دهشور الثانوية

طلاب مدرسة دهشور الثانوية يستغيثون: المدير طردنا وشتمنا عشان ما اخترناش البكالوريا

صورة أرشيفية

كانت محتاجة صيانة والمدير مابلغش.. تفاصيل سقوط مروحة على التلاميذ بمدرسة بالنزهة

ترشيحاتنا

الوضوء

حكم الوضوء بالماء المختلط بالكلور.. مفتي الجمهورية يحسم الجدل

الخلافات الزوجية

هل تأثم الزوجة إذا قاطعت زوجها بسبب الخيانة وعدم النفقة؟.. أمين الإفتاء يجيب

الخلافات الزوجية

كيف تتعامل الزوجة مع تدخل الحماة وتأثيره على العلاقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

تسلا تعيد "رودستر" إلى الواجهة.. سيارة خارقة بعد 6 سنوات من التأجيل

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

اليوم العالمي بدون سيارات.. هل تستطيع المدن الاستغناء عن هيمنة السيارة؟

اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

للانش بوكس.. طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد