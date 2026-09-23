بتصحى ووشك منفخ؟ 6 أسباب وراء انتفاخ الوجه صباحًا

تستيقظ بعض النساء في الصباح وتلاحظ أن الوجه يبدو أكثر امتلاءً من المعتاد، خاصة حول العينين والخدين، ثم يبدأ الانتفاخ في التراجع خلال ساعات اليوم. وفي كثير من الحالات يكون الأمر مرتبطًا باحتباس السوائل أثناء النوم أو قلة النوم، لكن استمرار انتفاخ الوجه أو ظهوره بصورة متكررة قد يكون علامة على سبب آخر يحتاج إلى الانتباه.

ويحدث تورم الوجه عندما تتجمع السوائل داخل أنسجة الوجه، وله أسباب متعددة تبدأ من العادات اليومية وتصل أحيانًا إلى الحساسية أو بعض الحالات المرضية.

فى إطار هذا كشفت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة والباطنة من خلال تصريحات خاصة ل صدي البلد الآتي:

1. تناول الأطعمة المالحة قبل النوم

الإفراط في تناول الصوديوم قد يدفع الجسم إلى الاحتفاظ بكمية أكبر من السوائل، وهو ما يمكن أن يظهر على هيئة انتفاخ في الوجه، خاصة في الصباح.

وتزداد المشكلة مع الأطعمة شديدة الملوحة مثل المخللات والوجبات السريعة واللحوم المصنعة وبعض الأطعمة الجاهزة. وتوضح المصادر الطبية أن تناول كميات كبيرة من الملح يمكن أن يساهم في احتباس السوائل وتورم أجزاء مختلفة من الجسم.

2. قلة النوم أو اضطراب مواعيده

النوم غير الكافي قد يجعل انتفاخ الوجه، وخصوصًا المنطقة المحيطة بالعينين، أكثر وضوحًا في الصباح.

وتشير مايو كلينك إلى أن قلة النوم من العوامل التي قد تزيد الانتفاخ تحت العينين، إلى جانب احتباس السوائل والحساسية والعوامل الوراثية. كما توضح كليفلاند كلينك أن الحصول على نوم أكثر من اللازم أو أقل من اللازم قد يجعل انتفاخ الوجه الصباحي أكثر وضوحًا.

3. الحساسية

إذا كان انتفاخ الوجه الصباحي مصحوبًا بالعطس أو انسداد الأنف أو حكة ودموع العينين، فقد تكون الحساسية أحد الأسباب المحتملة.

وقد يتعرض الشخص أثناء النوم لمسببات الحساسية الموجودة في البيئة المحيطة، مثل الغبار أو وبر الحيوانات أو حبوب اللقاح، ما يجعل الأعراض أكثر وضوحًا عند الاستيقاظ.

4. التهاب الجيوب الأنفية أو احتقان الأنف

مشكلات الأنف والجيوب الأنفية يمكن أن تسبب شعورًا بالامتلاء أو الضغط في منطقة الوجه، وقد يصاحبها احتقان أو إفرازات أو ألم في الوجه.

وتوضح مايو كلينك أن التهاب الأنف من الأسباب الشائعة لاحتقان الأنف، بينما قد تظهر أعراض أخرى بحسب السبب، لذلك لا ينبغي اعتبار كل انتفاخ في الوجه مجرد احتباس للسوائل.

5. قصور الغدة الدرقية

في بعض الحالات، يمكن أن يكون انتفاخ الوجه أحد أعراض قصور الغدة الدرقية، خصوصًا إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل التعب، زيادة الوزن، جفاف الجلد، الشعور بالبرودة أو الإمساك.

وتذكر مايو كلينك أن الوجه المنتفخ من الأعراض المحتملة لقصور الغدة الدرقية، لكن وجود عرض واحد لا يعني بالضرورة الإصابة بالمرض، ويحتاج التشخيص إلى تقييم طبي وفحوص مناسبة.

6. احتباس السوائل المرتبط بمشكلة صحية

إذا لم يكن انتفاخ الوجه مرتبطًا بعادة واضحة، أو أصبح متكررًا ومستمرًا، فقد يكون احتباس السوائل مرتبطًا بحالة صحية تحتاج إلى تقييم.

وتوضح كليفلاند كلينك أن الوذمة قد ترتبط في بعض الحالات بأمراض الكلى أو القلب أو الكبد، وكذلك اضطرابات الغدة الدرقية وبعض الأدوية. ويزداد الاهتمام الطبي عندما يظهر التورم في أكثر من منطقة بالجسم أو دون سبب واضح.

متى يكون انتفاخ الوجه بحاجة إلى طبيب؟

إذا كان الانتفاخ بسيطًا ويظهر عند الاستيقاظ ثم يختفي خلال ساعات، فقد لا يكون مدعاة للقلق في كثير من الحالات. لكن يُنصح بمراجعة الطبيب إذا استمر التورم أو تكرر دون سبب واضح، أو صاحبه ألم شديد أو حمى أو أعراض أخرى.

أما إذا ظهر تورم مفاجئ في الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق، خاصة مع صعوبة التنفس أو البلع، فقد يكون ذلك علامة على تفاعل تحسسي شديد ويحتاج إلى رعاية طارئة فورًا.

كيف تقللين انتفاخ الوجه صباحًا؟

يمكن تقليل بعض حالات الانتفاخ البسيطة من خلال الحصول على نوم كافٍ ومنتظم، وتقليل الأطعمة شديدة الملوحة، وتجنب مسببات الحساسية المعروفة. ويمكن أن يساعد رفع الرأس أثناء النوم والكمادات الباردة في تخفيف بعض حالات الانتفاخ، لكن العلاج يعتمد في النهاية على السبب.