طريقة عمل كرات كفتة بصوص المشروم.. بمذاق لا يقاوم

كرات كفتة بصوص المشروم من الأطباق الرئيسية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لا يقاوم وبأسهل الخطوات.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل كرات كفتة بصوص المشروم، فيما يلي:

مقادير كرات كفتة بصوص المشروم



● 1 كيلو لحم مفروم

● ملح وفلفل

● 2 ملعقة كبيرة دقيق

● بيضة

● 1/2 كوب بقسماط

● رشة جوزة الطيب

● 1 ملعقة بابريكا

للصوص:

● زبدة

● 1 ملعقة كبيرة دقيق

● 1 ملعقة كبيرة ورشستر صوص

● مكعب مرق

● 1 كوب مشروم

للتقديم:

● سوتيه



طريقة تحضير كرات كفتة بصوص المشروم



تخلط اللحمة المفرومة مع الدقيق والبقسمات والملح والفلفل الأسود والبابريكا وجوزة الطيب.

يضاف البيض وتشكل كرات صغيرة ثم تشوح مع الزيت حتى تمام النضج.

يضاف المشروم والزبدة ومكعب المرقة ثم الورشستر صوص.

تقدم مع السوتيه.