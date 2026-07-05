استطلاع إسرائيلي: ائتلاف نتنياهو دون الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة و"الليكود" يفقد صدارته

أظهر استطلاع للرأي، أجراه معهد "كانتار" لصالح هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن أحزاب الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن تتمكن من تشكيل حكومة جديدة إذا أجريت الانتخابات اليوم، بعدما توقع حصولها على 53 مقعدًا فقط، أي أقل بثمانية مقاعد من الأغلبية المطلوبة في الكنيست والبالغة 61 مقعدًا.

وأفادت نتائج الاستطلاع بأن حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو سيحصل على 23 مقعدًا، متعادلًا مع حزب "يشار" الجديد برئاسة رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق جادي أيزنكوت، الذي سينال العدد نفسه من المقاعد.

وبحسب الاستطلاع، ستحصل القائمة المشتركة التي تضم نفتالي بينيت ويائير لابيد على 16 مقعدًا، فيما ينال حزب "الديمقراطيون" 9 مقاعد، و"العظمة اليهودية" 9 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" 9 مقاعد، و"شاس" 8 مقاعد، و"يهودية التوراة" 8 مقاعد، وتحالف "حداش-تعال" 6 مقاعد، وحزب "الصهيونية الدينية" 5 مقاعد، بينما يحصل حزب "القائمة العربية الموحدة" (راعام) على 4 مقاعد.

وأشار الاستطلاع إلى أن معسكر الأحزاب المناهضة لنتنياهو، باستثناء الأحزاب العربية، سيحصل على 57 مقعدًا، وهو أيضًا أقل من الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.