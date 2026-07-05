محافظ الوادي الجديد ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقدان مشروع تطوير مصنع المخلفات الزراعية

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس الهيئة العامة لتنمية الصعيد خلال زيارته للمحافظة، لبحث موقف المشروعات التنموية المنفذة بالتعاون بين المحافظة والهيئة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.

وذلك، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، والدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.



وفي مستهل الزيارة، تفقدت المحافظ ورئيس الهيئة مشروع تطوير مصنع تدوير المخلفات الزراعية بمدينة الخارجة المقام على مساحة ٦.٥ فدان بطاقة استيعابية ٣٢ طن مخلفات/ اليوم، والذي يتم تنفيذه لتعظيم القيمة المضافة للمخلفات الزراعية، ودعم الصناعات الخضراء القائمة على إعادة التدوير.

حيث اطلعوا على المراحل النهائية لتجهيز وتشغيل خطوط الإنتاج الحديثة بالمشروع، بنسبة تنفيذ بلغت نحو ٩٠٪ من أعمال التركيب والتطوير التي تشمل إنتاج البايوتشار (الفحم الحيوي) من مخلفات جريد النخيل، وخط إنتاج ( الوود بيلت) كوقود حيوي بديل، إلى جانب تصنيع الأسمدة العضوية ووسائط الترشيح المستخدمة في معالجة وتنقية المياه، بما يسهم في تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة تدعم التنمية الصناعية والاستثمارية بالمحافظة.موجهةً بسرعة دعم المشروع بالمعدات والمفارم اللازمة، وتذليل أية معوقات،وفي مقدمتها توفير احتياجات التشغيل من المرافق، مع التوسع في برامج تدريب وتأهيل شباب الخريجين للعمل بالمشروع.