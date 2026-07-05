تنفيذ فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية بالشوارع والميادين في الوادى الجديد

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية بالشوارع والميادين بحي القلقان بمدينة الخارجة وذلك في إطار التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد متمثلة في إدارة التنمية الرياضية، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

مجموعة من تمرينات اللياقة البدنية والحركة

وتم تنفيذ الفاعليات والتى شملت مجموعة من تمرينات اللياقة البدنية والحركة، وذلك في إطار نشر ثقافة ممارسة الرياضة في المواقع المفتوحة وتعزيز التواجد الرياضي داخل الأحياء.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن الخطة الأسبوعية التي تُطبق كل اسبوعيا في حي مختلف بمدينة الخارجة، بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتحويل الشوارع والميادين إلى مساحات نشطة لممارسة الرياضة.

وقالت مديرية الشباب والرياضة ان المشروع ينفذ تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات من محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة الجديد.